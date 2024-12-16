Суд приговорил реставратора Соловков Белякова к пяти годам колонии

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Тушинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Николая Белякова. Он получил пять лет лишения свободы.
О решении суда рассказал корреспондент РИА Новости. В деле не было бы ничего необычного, особенно на фоне громких процессов о миллионных и даже миллиардных хищениях в министерстве обороны, рекордных взяток, полученных следователями и тому подобному. Дело в том, что Беляков наживался на реставрации одного из объектов культурного наследия на острове Соловецкого архипелага.
Место настолько намоленное, что даже немного страшновато. Не только о монастырях, но и многих жертвах ГУЛАГа хранят память эти места. «В церкви нельзя воровать», — знает, кажется, любой начинающий домушник. Беляков об этом забыл и отсидит пять лет в колонии общего режима. Не на Соловках.
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Александр Бойцов