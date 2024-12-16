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Суд приговорил реставратора Соловков Белякова к пяти годам колонии

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Тушинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Николая Белякова. Он получил пять лет лишения свободы.


О решении суда рассказал корреспондент РИА Новости. В деле не было бы ничего необычного, особенно на фоне громких процессов о миллионных и даже миллиардных хищениях в министерстве обороны, рекордных взяток, полученных следователями и тому подобному. Дело в том, что Беляков наживался на реставрации одного из объектов культурного наследия на острове Соловецкого архипелага.

Место настолько намоленное, что даже немного страшновато. Не только о монастырях, но и многих жертвах ГУЛАГа хранят память эти места. «В церкви нельзя воровать», — знает, кажется, любой начинающий домушник. Беляков об этом забыл и отсидит пять лет в колонии общего режима. Не на Соловках.

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#дело
#память
#новости
#суд
В «Читай-городе» украли 300 тыс. книг в этом году
16 декабря 2024, 16:18

Фото: iStock/morgan23

В 2024 году в сети книжных магазинов «Читай-город» по итогам инвентаризации не досчитались 300 тысяч книг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число пропаж не изменилось. При этом школьные издания воровали в три раза реже, чем в 2023 году.

Чаще всего в «Читай-городе» пропадали следующие 10 книг: «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитьи Бхаргавы, «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла, «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джена Синсеро, «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю, «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона, «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бэнджамина Грэма, «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя» Эдит Евы Эгер и «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» Мэг Джей.

Примечательно, что в 2023 году из художественной литературы в магазинах сети также часто пропадала антиутопия «1984».

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Ребята из Сергиева Посада выиграли в проекте «Новогодняя мастерская»
16 декабря 2024, 16:17

Фото: Министерство социального развития Московской области

Дети из Сергиево-Посадского Семейного центра, посещающие творческую мастерскую, участвовали в проекте «Новогодняя мастерская: древнерусский Дед Мороз», который организовал благотворительный фонд «Исток». В рамках этого проекта ребята изготавливали оригинальные новогодние игрушки — древнерусского Деда Мороза в синей шубе, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Ребята внимательно изучили изображения Деда Мороза, чтобы определить, как лучше всего передать его характер и ощущение зимней магии. Под руководством учителей участники освоили разные способы работы с фетром: от вырезания и сшивания до вышивания и украшения.

Когда игрушки были готовы, их представили на финальной презентации проекта.

Фото: Министерство социального развития Московской области

9 декабря состоялось заключительное мероприятие проекта в Подольске, на котором присутствовали участники, их друзья и представители благотворительной организации. Гости мероприятия высоко оценили результаты работы ребят. В завершение праздника победители получили дипломы и памятные подарки.

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В Подмосковье выбрали лучшие архитектурные проекты
16 декабря 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подвели в регионе, из 100 заявок в число победителей вошло 17, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Основной задачей конкурса «Лучший проект Подмосковья» является выявление и поощрение лучших архитектурных решений. Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
В номинации «Общественные здания и комплексы» поеду присудили двум проектам — комплексной реконструкции Музейного комплекса А. П. Чехова «Мелихово» (архитектурное бюро «АБ-РДНК») и проект реконструкции здания в центре Черноголовки под культурный центр (бюро WALL).

В номинации «Социальная инфраструктура» победу одержал проект многофункционального образовательного комплекса им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе (архбюро «Студия 44»).

В номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» лучшим был признан проект жилого дома «Точка отсчета» в Одинцовском округе (архитектурное бюро «А.Лен»).

Наград также были удостоены проекты архитектурных бюро ABG, «МАЙ АРХИТЕКТС», «СтройИнженер-Проект», «ВИННЕР ПРОДЖЕКТ» и др.

Отмечается, что архитектурный фестиваль и конкурс «Лучший проект Подмосковья» проходил в регионе во второй раз.

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В лондонском «Колизеуме» балет «Щелкунчик» показали с украинским танцем вместо русского
В Лондоне в знаменитом «Щелкунчике» заменили русский танец на украинский
16 декабря 2024, 15:55

Фото: istockphoto/peterspiro

Английский национальный балет показал новую и достаточно оригинальную версию знаменитого балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Русский танец из дивертисмента во втором действии был преобразован хореографами и труппой в украинский.
Об интересной интерпретации балета, давно уже ставшего мировой классикой, корреспонденту ТАСС рассказала одна из зрительниц, попавших на это сомнительное действо. По её словам, авторы полностью изменили костюмы артистов.

Согласно традиции, при исполнении русского танца трепак исполнители одеты в розовые и белые тона, что символизирует карамельные рождественские леденцы. В новой «передовой» версии артисты балета одеты в чёрно-белые костюмы. Как подчёркивается в программе, они выполнены под цвет маковника, макового рулета, который относится к украинской кухне.

Леденцы, использованные в либретто балета великого Чайковского, не актуальны, по мнению художественным руководителя Английского национального балета канадца Аарона С. Уоткина и британо-кубинского хореографа Ариэль Смит. Художником по «маковым» костюмам выступил Дик Бёрд. Балет по традиции будет показываться в «Колизеуме» с 12 декабря до 12 января.

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#балет
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#чайковский
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В Подмосковье завершается приём заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»
16 декабря 2024, 15:36

Фото: пресс-служба МИСК МО

Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», направленная на поддержку и развитие социальных инициатив и проектов, проводится в регионе в 12-й раз, приём заявок завершится 17 декабря, сообщает пресс-служба МИСК региона.
«В настоящее время на премию подано 670 заявок, число людей, вовлечённых в эти проекты, составило почти 7,5 тыс. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, заполнить онлайн-анкету, подробно описать проект и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью проекта является поддержка участников СВО и членов их семей, социально значимых подмосковных проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета России.

Премия будет присуждаться в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». Вторая номинация введена специально для тех, кто своими руками делает элементы вооружения и экипировки для российских военных.

Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, награды получат 70 победителей.

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#доброе дело
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье составили топ-5 округов по качеству воздуха
16 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 19 выездов для измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе провели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг на минувшей неделе в 14 городских округах Подмосковья, о результатах рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
«Пробы воздуха отбирались в 68 точках на территории округа Балашиха, Одинцовского округа, Зарайска, Дмитровского, Электростали, Королёва, Ленинского, Коломны, Богородского, Наро-Фоминского, Ступина, Пушкинского, Сергиево-Посадского и округа Красногорск. Самый чистый воздух оказался в округах Сергиев Посад, Балашиха, Королёв, Пушкинский и Коломна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки проводились по 31 загрязняющему веществу, при этом превышения допустимой концентрации нигде обнаружено не было, включая зоны негативного воздействия на окружающую среду. В среднем концентрация загрязняющих веществ составляла от 0,2, до 0,6 ПДК м.р. А в пяти самых чистых округах — ниже 0,2.

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#минэкологии мо
#воздух
#природа
#экология
#московская область
#подмосковье
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В Новосибирске сотрудница морга влюбилась в мёртвого клиента, но вышла замуж за живого
16 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/ tiero

В Новосибирске сотрудница морга Виктория призналась в чувствах к мёртвому пациенту, сообщил Телеграм-канал SHOT.
26-летняя Виктория является блогером и танатопрактиком. Она трудится в морге и готовит тела к церемонии прощания — бальзамирует, гримирует, одевает их. Девушка делится деталями своей необычной работы в собственном канале в социальных сетях.

«Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге», — ролик с такой подписью выложила Виктория некоторое время назад.

Потом танатопрактик написала порядка десяти постов, в которых рассказала, что влюбилась в молодого парня — его она готовила к погребению. Это был 25-летний бармен Никита — бывший участник программы «На ножах».

Виктория поделилась с подписчиками, что в первый день работы с Никитой она непрерывно слушала песню «Первое свидание» и общалась с трупом. Девушка отметила, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совершенно не хотелось покидать его. Домой после «общения» Виктория возвращалась в слезах.

Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком

Танатонпрактик подчеркнула, что в скором времени ей стало по-настоящему грустно — словно её жизнь покинул кто-то очень близкий. Виктория даже написала об умершем Никите стихотворение.

Несмотря на сильные чувства, всего через два месяца Виктория вышла замуж за живого молодого парня.

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#похороны
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Каширские долголеты съездили на экскурсию в Коломну
16 декабря 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Коломну организовали для участников программы «Активное долголетие» из городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы прошлись по исторической части города, посетили Коломенский кремль и услышали о его прошлом, а также посетили Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь. Здесь в качестве экскурсовода каширских долголетов встретил один из послушников. Он рассказал о святынях, укладе и истории монастыря», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для участников проект проводят различные спортивные, интеллектуальные и творческие занятия. Записаться на любое из них в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#экскурсия
#коломна
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​Подмосковье стало лидером по ремонту систем газоснабжения в домах
16 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В уходящем году в Подмосковье были обновлены коммуникации систем газоснабжения в 909 многоквартирных домах по программе капремонта. Реализацией проектов занимался Фонд капитального ремонта Московской области, который вывел регион в лидеры по объёмам капремонта газовых систем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Регион поддерживает лидирующие позиции в модернизации систем газоснабжения. Современные решения позволили повысить в текущем году безопасность более чем 900 домов. В числе таких решений – установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования. В 2025 году программа продолжится. Планируется отремонтировать газовые системы ещё в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Московская область первой из регионов России начала комплексное обновление систем газоснабжения в рамках программы капремонта. С 2016 года в регионе модернизировали оборудование 3,1 тыс. многоквартирных домов.

Нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты. Это предотвращает случайное открытие, утечку и взрыв газа. Устройства способны отслеживать утечку, сводя к минимуму риск несчастных случаев.

С планами и сроками обновления внутриквартирного газового оборудования можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».

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