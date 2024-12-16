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В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов

СК: в деле экс-ректора ВГУЭС выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю раскрыли новый эпизод мошенничества, связанный с организованным преступным сообществом, в которое входят экс-депутат Законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, а также его сообщники Светлана Ширшикова и Галина Мальцева. Об этом информирует РИА Новости.
По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов ВГУЭС. Мошенники скрывали информацию о зачислении студентов на бюджетное обучение, заставляя их оплачивать учебу через счета созданных ими некоммерческих организаций.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, некоторые из которых были расположены непосредственно в вузе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).



Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#мошенники
#уголовное рф
В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей
16 декабря 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Yingko

В России раскрыто свыше 700 случаев мошенничества, связанных с хищением социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом информирует ТАСС.
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что ущерб от данных схем составил не менее 1 миллиарда рублей.

По информации Курносенко, преступления были зафиксированы в 59 субъектах Российской Федерации, в результате чего возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 217 лиц.

Генерал-лейтенант привел пример одной из выявленных схем, по которой мошенники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, утверждая, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления необходимых документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

Курносенко отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Он добавил, что наиболее часто оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.

В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
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#мошенничество
#ущерб
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Экс-замглавы департамента Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей
16 декабря 2024, 05:59

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко.
«Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей», — передает агентство.

Курносенко отметил, что выделенные средства были направлены для реализации специального инфраструктурного проекта. В хищении средств также замешаны руководители ряда коммерческих организаций. Данное дело задокументировано полицией и службой ФСБ.

Напомним, что по подозрению в мошенничестве 27 октября 2023 года был арестован замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимир Шишов. Вместе с ним арестовали руководителя инвестиционной финансовой компании (ИФК) «РНГС капитал» Дмитрия Левченко. Его организация занималась торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

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#фсб
#минобороны
#мошенничество
#хищение
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Учительницу из США посадили в колонию за совращение малолетних
16 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников. Об этом сообщает WOWK-TV.
В издании отмечают, что 36-летняя учительница Кэролайн Джонсон обвинялась в трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетними в декабре прошлого года. Оказалось, что она общалась со школьниками в мессенджере Snapchat, где сообщения удаляются в течение суток. Скриншоты переписок были опубликованы в социальных сетях и стали достоянием общественности.

Джонсон признала свою вину по двум обвинениям. Она приговорена к одному году лишения свободы и обязана зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

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Наследник нефтяника создал крупнейшую в РФ наркоимперию: 2 тонны альфа-PVP и пожизненное, подробности дела
15 декабря 2024, 23:03

Фото: iStock/pashapixel

20 ноября 2019 года участковый Тосненского района Ленинградской области Дмитрий Петров обходил подведомственную территорию. Рутинный поиск нелегальных мигрантов и украденных автомобилей обернулся обнаружением крупнейшей нарколаборатории в России. Подробности громкого дела читайте в материале «Радио 1».

Неприметный ангар


Фото: скриншот ролика ntv.ru

Поселок Обуховец — ничем не приметный населенный пункт с численностью населения 116 человек. На окраине поселка расположен ангар, в который и заглянул по счастливой случайности участковый района. Территория нарколаборатории, расположенной в ангаре, никем не охранялась, доступ на территорию и в помещения был свободным.

В небольшое отверстие стены ангара участковый увидел синие бочки из-под химикатов и контейнеры для вызревания наркотика. На полу лежала пленка с сохнущими горами наркотика. Запах в помещении явно указывал на химическую природу вещества, участковый вызвал подкрепление.

Фото: скриншот ролика ntv.ru

Прибывшие оперативники изъяли из помещений ангара более 80 тонн прекурсоров наркотиков, свыше 2 тонн готового синтетического наркотика альфа-PVP (в народе «соль»), 5,8 тонны наркотических полуфабрикатов и четыре реактора для химического синтеза. Общая сумма найденных незаконных веществ оценивается до 10 млрд рублей.

Крупный бизнес на троих


Фото: скриншот ролика ntv.ru

На месте производства оперативниками были задержаны три человека: Никита Воронов, Дмитрий Говорушкин и Станислав Мохов. Все они ранее пробовали работать в легальном бизнесе, но безуспешно.
Фото: скриншот ролика ntv.ru

Стоит отметить, что организатор нарколаборатории в своей жизни никогда не испытывал нужды в деньгах. Никита Воронов являлся внуком топ-менеджера Киришского нефтеперерабатывающего завода. Дедушка после смерти оставил внуку огромное состояние, а тот, имея неудачный опыт в предпринимательстве, решил вложить наследство в прибыльное дело и открыл лабораторию по производству наркотиков.

В 2019 году «бизнесмен» арендовал небольшое помещение в Киришах, закупил оборудование и дело пошло. Говорушкин руководил производством, а Мохов отвечал за сбыт товара. Организатор лаборатории Никита Воронов через какое-то время понял, что производство необходимо расширять и перенес нелегальный бизнес в просторный ангар в поселке Обуховец. Там банда начала производство «соли» уже в промышленных масштабах.

Пожизненное за организацию лаборатории


Организатора нарколаборатории в поселке Обуховец Никиту Воронова суд признал виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима. Станислав Мохов по той же статье был осужден на 20 лет колонии строгого режима. Дмитрий Говорушкин после возбуждения уголовного дела пошёл не сделку с прокуратурой и сразу признал вину. По отдельно выделенному производству он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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BFMTV: число жертв урагана на Майотте может достичь нескольких тысяч
15 декабря 2024, 22:02

Фото: iStock/ SingerGM

Число жертв во время разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, может достичь нескольких тысяч, проинформировал телеканал BFMTV.
По информации телеканала, из-за удара стихии «погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их [жертв] число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч».

Ранее стало известно, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а ещё нужные медикаменты. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо будет координировать работы по преодолению последствий урагана. На данный момент он направляется на архипелаг.

В Финляндии в ноябре прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов. Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу.

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#человек
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#жертва
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ЦУР Ульяновской области: сообщения о взрыве в депо — фейк
15 декабря 2024, 20:59

Фото: iStock/ Saulo Angelo

Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которая распространилась в Сети. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Сотрудники ульяновских правоохранительных органов объявили, что происшествий на железной дороге не фиксировалось, а информация о том, что спецслужбы Украины якобы подорвали рельсы недалеко от местного локомотивного депо — ложь.

«Просим ульяновцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию», — отмечалось в сообщении центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани. Губернатор штата Кэти Хокул передавала, что определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.

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#информация
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#фейки
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Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
15 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Photos by Painter

Матрос с нефтяного танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о крушении судна в Керченском проливе.
Экипаж корабля поднял тревогу после утреннего обхода, в 08:30. В этот момент моряк обнаружил, что конструкция танкера повреждена штормовыми волнами. Тогда все члены экипажа собрались в рубке, надели спасательные жилеты и стали ждать спасательное судно, сообщил Марченко в беседе с «Известиями».

По словам матроса, после прибытия спасательного буксира «Меркурий» долгое время не удавалось никого эвакуировать, поскольку судно не могло подойти к корме. В результате членов экипажа вытащили из тонущего корабля только с помощью вертолёта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#крушение
#нефть
#судно
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#аварии
#шторм
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Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии
15 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/ Alexey Bakharev

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализировали в городскую больницу Анапы, часть из них — в тяжелом состоянии, проинформировало агентство РИА Новости.
«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — обратил внимание помощник министра здравоохранения России.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывают всю нужную медицинскую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Накануне в Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа говорит, что все находящиеся на борту уже надели спасательные жилеты, но у них нет возможности спустить водоводы.


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#помощь
#мчс
#море
#контроль
#минздрав рф
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Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров
15 декабря 2024, 18:42

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле крушения танкеров в Чёрном море. По одной из версий экипажи судов допустили ошибки в навигации из-за непогоды.
В официальном телеграм-канале ведомства указано, что председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования двух ранее возбуждённых уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.

Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.

По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.

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#крым
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#уголовное дело
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