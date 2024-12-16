В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов

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Следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю раскрыли новый эпизод мошенничества, связанный с организованным преступным сообществом, в которое входят экс-депутат Законодательного собрания Приморья и бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, а также его сообщники Светлана Ширшикова и Галина Мальцева. Об этом информирует РИА Новости.
По версии следствия, с 1996 по 2015 годы фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похитили более миллиона рублей у студентов ВГУЭС. Мошенники скрывали информацию о зачислении студентов на бюджетное обучение, заставляя их оплачивать учебу через счета созданных ими некоммерческих организаций.
В ходе расследования установлено, что злоумышленники организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, некоторые из которых были расположены непосредственно в вузе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).
Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В ходе расследования установлено, что злоумышленники организовали 10 подконтрольных некоммерческих организаций, некоторые из которых были расположены непосредственно в вузе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).
Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен в хищении свыше 600 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова