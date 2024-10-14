Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии по делу о статусе иноагента

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Замоскворецкий суд Москвы признал французского гражданина Лорана Винатье* виновным по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Винатье* виновным, назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — гласит приговор.
Уточняется, что гособвинение запросило для подсудимого три года и три месяца колонии, при этом защита настаивала на штрафе.
В последнем слове Винатье* признал свою вину и процитировал стихотворение Пушкина, и попросил судью вынести справедливое решение, уточнив, что лишение свободы сильно скажется на условиях жизни его семьи.
Адвокаты планируют обжаловать решение суда.
Напомним, Винатье* задержали в Москве в начале июня. Следствие установило, что он целенаправленно собирал информацию в разговорах с экспертами и госслужащими, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности РФ. Он также не собирался исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Элина Позднякова