Московский суд продлил арест французу Винатье*, собиравшему данные о ВС РФ

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Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил до 21 февраля срок содержания под стражей гражданину Франции Лорану Винатье*. Он обвиняется в уклонении от исполнения требований законодательства об иностранных агентах.
Государственный обвинитель требовал продлить арест француза на шесть месяцев, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Адвокаты и сам обвиняемый возражали. Винатье* заявлял, что не станет препятствовать рассмотрению уголовного дела и просил применить домашний арест и запрет на занятие определённой деятельностью.
Как установили следователи, француз на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов