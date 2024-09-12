Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»

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Парень, пострадавший во время драки в Анапе, назвал «притянутым за уши фактом» слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, одна из девушек перед конфликтом назвала чеченских бойцов бегущими от ВСУ тик-токерами. Об этом он сообщил NEWS.ru, но пожелал остаться анонимным. По его словам, национального окраса и уколов в сторону кавказцев в перепалке не было.
«Ксенофобию какую-то придумали. <...> Не было никаких уколов в сторону кавказского менталитета. <...> По факту возникла перепалка, нас избили, мы ушли, а потом уже начало что-то такое в новостях появляться. Они сами тоже какие-то высказывания в наш адрес допускали», — поделился он в беседе с NEWS.ru.Ранее Алаудинов заявлял, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.
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