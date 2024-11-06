Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела

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Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после инцидента в маршрутном такси. Там водитель угрожал пассажирам расправой, которую произведут вызванные им чеченцы.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске. Водитель маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» закрыл дверь прямо перед двумя пожилыми пенсионерками, объяснив это тем, что женщины «треплют ему нервы». В ответ на возмущение таким поступком одного из пассажиров водитель пригрозил ему «вызвать чеченцев».
По данному факту ГСУ СК России по Московской области в отношении разборчивого перевозчика возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.
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Александр Бойцов