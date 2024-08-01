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Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской

01 августа 2024, 15:56
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Сообщается, что ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.

В ходе расследования было установлено, что Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, при содействии своего мужа Алексея Блиновского и других лиц, чьи дела были выделены в отдельные производства, зная о том, что ее доход превысил 150 000 000 рублей, что привело к утрате права на использование упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 год обеспечила поступление доходов от своей предпринимательской деятельности на счета взаимосвязанных и контролируемых ею организаций.



Благодаря этому она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, уклоняясь от уплаты налогов, общая сумма которых составила более 906,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев. Она живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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24 человека могут быть обменяны в рамках масштабного обмена между Россией и США
CBS: как минимум 24 человека обменяют в рамках масштабного обмена между РФ и США
01 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Как минимум 24 человека, включая восемь россиян, могут быть обменяны в рамках масштабного обмена заключёнными между Россией, США, Германией и тремя другими государствами. Об этом сообщил американский телеканал CBS.
Отмечается, что сделка по обмену проводилась с участием Белого дома, ЦРУ и Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Россия уже освободила осуждённого за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

В настоящее время неизвестно, кого вернут российской стороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен между странами. Посольство РФ в Вашингтоне также отказалось говорить на эту тему.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#россия
#сша
#посольство
#обвинение
#политика
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Россия освобождает Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными с США
01 августа 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза* также фигурирует в числе заключённых, которых в четверг обменивают США и РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что в четверг Россия и США производят обмен заключёнными. Уже стало известно о том, что российская сторона освободила американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они уже покинули Россию и направляются в США.

Напомним, что в четверг утром из аэропорта «Внуково» вылетел самолёт, который затем приземлился в Калининграде. Затем он вылетел обратно в сторону Мурманска. Судно связано с делом об обмене заключёнными.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#россия
#внуково
#рф
#самолет
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На щите монумента «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия
01 августа 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Oleh Trytiachenko

Щит монумента «Родина-мать» в Киеве, на котором год назад по указанию властей герб СССР заменили на трезубец, покрылся ржавчиной. Об этом рассказал директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.
По его словам, это произошло из-за недостаточной защищённости от влаги и ветра того места, где был приварен трезубец, передаёт украинское издание «Страна.ua». Поэтому швы находятся под угрозой и уже пожелтели, хотя в качестве материала и использована нержавеющая сталь, добавил Кривцун. Коррозию обнаружили после недавнего обследования монумента с помощью дронов.

Он рассказал, что согласование института, которым он руководит, пытались получить уже после проведения сварочных работ, однако специалист ответил отказом. Он дал понять, что ответственность за ржавый трезубец должны нести те, кто осуществлял сварку.

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#памятник
#мать
#киев
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США направили 12 десантных кораблей на Ближний Восток
01 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto / Benny Winslow

США направляют на Ближний Восток группу боевых кораблей, включая авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные суда. Об этом сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель Пентагона.
«Согласно данным издания, в состав этой группы также входит десантная группа Wasp Amphibious Ready Group, которая состоит из трёх кораблей. На этих кораблях находятся более 4000 морских пехотинцев и моряков», — поделились в Лента.ру.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

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#сша
#лидер
#блинкен
#удар
#корабль
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Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
Эксперт: Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти
01 августа 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Diy13

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить снять санкции с российской нефти. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, повлиять на это могут Венгрия и Словакия, которые страдают от её дефицита. МИД Венгрии Петер Сийярто поднимал вопрос о том, что энергетическая безопасность страны находится под угрозой. По мнению Оленченко, Украине придется отменить запрет на транзит, для этого есть веские основания.

«Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю. Они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из РФ. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Однако вряд ли у евроатлантистов что-то получится», — отмечает он.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что Словакия и Венгрия смогут добиться своей цели частично.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Он отметил, что ведённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.

До этого руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Задействованный при обмене заключёнными самолёт приземлился в Мурманске
01 августа 2024, 15:18

Фото: iStock/Takosan

Задействованный при обменах заключёнными между Россией и США самолёт приземлился в Мурманске, следует из данных портала Flightradar24.
Отмечается, что в четверг самолёт АН-148-100Е вылетел из столичного аэропорта «Внуково», а затем приземлился в Калининграде. После этого он вылетел в обратном направлении и приземлился около Мурманска примерно в 13:30.

Согласно данным американского телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени.

Также сообщается, что будет обменян осуждённый в России за шпионаж в пользу США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. При этом не уточняется, кого вернут России.

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#сша
#россия
#внуково
#журналист
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Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
Bloomberg: Гершкович и Уилан покинули РФ в рамках обмена заключёнными
01 августа 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России в рамках обмена заключенным с участием нескольких стран. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что США и их союзники в рамках обмена вернут заключённых России. При этом не уточняется, кто именно прибудет в страну.

Ранее со ссылкой на портал Flightradar24 сообщалось, что в Мурманске приземлился самолёт, задействованный при обмене заключёнными.

По данным телеканала Fox News, Гершкович, осуждённый в России за шпионаж, может вернуться в США в четверг по местному времени.

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#россия
#арест
#сша
#журналист
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Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС
CNN: Блинкен передал Ирану послание с требованием не отвечать на убийство Хании
01 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с требованием не предпринимать ответных мер на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что американский госсекретарь передал послание через премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Политик согласился выполнить просьбу Блинкена.

В своём сообщении Блинкен также обратился с аналогичным требованием к ливанскому движению «Хезболла».

В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.

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#иран
#сша
#израиль
#хамас
#убийство
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TAC: у РФ есть основания воспринимать НАТО стороной конфликта на Украине
01 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия имеет все основания относиться к странам НАТО как к формальным участникам украинского конфликта, так как они передают Киеву все более мощное оружие для ведения боевых действий против РФ. Об этом пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — считает Бэндоу.

Он отметил, что союзникам Украины придется пойти на мирное решение конфликта, если они не хотят развязывания мировой войны. Для этого странам Запада стоит наладить диалог с Россией и определить новую структуру безопасности с учетом интересов Москвы.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны против России.

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