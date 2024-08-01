Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «королевы марафонов» Блиновской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Сообщается, что ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.
В ходе расследования было установлено, что Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, при содействии своего мужа Алексея Блиновского и других лиц, чьи дела были выделены в отдельные производства, зная о том, что ее доход превысил 150 000 000 рублей, что привело к утрате права на использование упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 год обеспечила поступление доходов от своей предпринимательской деятельности на счета взаимосвязанных и контролируемых ею организаций.
Благодаря этому она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, уклоняясь от уплаты налогов, общая сумма которых составила более 906,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев. Она живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Читайте также:
Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской налогов истёк
Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей
Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн
В ходе расследования было установлено, что Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, при содействии своего мужа Алексея Блиновского и других лиц, чьи дела были выделены в отдельные производства, зная о том, что ее доход превысил 150 000 000 рублей, что привело к утрате права на использование упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 год обеспечила поступление доходов от своей предпринимательской деятельности на счета взаимосвязанных и контролируемых ею организаций.
Благодаря этому она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, уклоняясь от уплаты налогов, общая сумма которых составила более 906,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев. Она живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Читайте также:
Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской налогов истёк
Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей
Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн
Дарья Осипова