В Подмосковье с наступлением периода нереста ограничили рыбалку

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В Московской области до 10 июня вводятся ограничения на рыбалку. Причина – период нереста рыбы, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Подобные ограничения критически важны для того, чтобы в водоёмах не сокращались популяции различных видов рыб.
«Это тем более важно, так как по прогнозам метеорологов в июле и августе ожидаются периоды повышенных температур, которые негативно действуют на водные объекты и биоресурсы. Поэтому с 22 марта по 10 июня действует ряд запретов, установленных правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», – пояснил глава Минэкологии Московской области Тихон ФирсовПо словам министра, с 22 марта по 1 июня запрещается ловля рыбы в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС, с 1 апреля по 10 июня - на остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья. В этот период рыбачить можно только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.
Перечень нерестовых участков выложен на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.
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Лора Луганская