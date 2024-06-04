Суд признал внебрачного сына Жириновского

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Суд в Никулинске признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости» в Telegram.
Отмечается, что Эйдельштейн неоднократно обращался в суд с требованием признать его отцовство. В августе 2023 года ему было отказано, а также было проведено разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии.
По информации канала Baza в Telegram, Эйдельштейн хотел установить факт своего отцовства с целью претендовать на наследство Жириновского.
Олег Эйдельштейн, урожденный в 1986 году, принял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Вне брачного сына глава ЛДПР представил общественности в 2017 году.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.
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По информации канала Baza в Telegram, Эйдельштейн хотел установить факт своего отцовства с целью претендовать на наследство Жириновского.
Олег Эйдельштейн, урожденный в 1986 году, принял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Вне брачного сына глава ЛДПР представил общественности в 2017 году.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.
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Артем Кузьмин