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Суд признал внебрачного сына Жириновского

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
04 июня 2024, 13:02
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Никулинске признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости» в Telegram.
Отмечается, что Эйдельштейн неоднократно обращался в суд с требованием признать его отцовство. В августе 2023 года ему было отказано, а также было проведено разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

По информации канала Baza в Telegram, Эйдельштейн хотел установить факт своего отцовства с целью претендовать на наследство Жириновского.



Олег Эйдельштейн, урожденный в 1986 году, принял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Вне брачного сына глава ЛДПР представил общественности в 2017 году.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.

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Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 60%
04 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Школу, рассчитанную на две тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый города Котельники. В настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, идёт отделка помещений, фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Общая площадь школы, состоящей из блоков разной этажности, составляет свыше 30 тысяч квадратных метров. Школа должна заработать к началу учебного года.

«Развитие социальной инфраструктуры структуры является для нашей команды приоритетным направлением. День знаний дети будут отмечать в новой, современной школе», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
В школе предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, включая специальные кабинеты для домоводства, а также четыре спортзала, актовый зал более чем на 800 мест и библиотечно-информационный центр.

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#котельники
#школа
#строительство
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Глава Одинцово Иванов торжественно открыл детский сад «Василёк»
04 июня 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

В Одинцово после реконструкции открылся детский сад № 55 «Василёк». Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Дошкольное образовательное учреждение располагается в 3-м микрорайоне города Одинцово.

«Изначально здесь планировался ремонт, но по факту получился практически новый детский сад. Переложены инженерные коммуникации, утеплен фасад, обновлены внутренние системы и кровля, выполнена современная отделка, благоустроена территория детского сада, установлены 11 прогулочных веранд.Сегодня мы наверстываем то, что было упущено в «нулевые» годы. В этом году мы откроем сразу 5 детских садов и 6 больших школ. Благодаря предпринимаемым усилиям за 8 лет очерёдность в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте до 7 лет снизилась вдвое», — поделился Андрей Иванов.

По поручению главы в детские спальни закупят шторы повышенной плотности и будет рассмотрена возможность установки небольшой теплицы – такой запрос тоже существует.

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#одинцовский городской округ
#реконструкция
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В Богородском округе построят здание под производство со складами
04 июня 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Производственно-складской корпус построят рядом с ЦКАД в деревне Горки Богородского городского округа, архитектурный облик здания получил одобрение рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание, предназначенное для организации производства и складов, будет переменной этажности — от одного до трёх этажей, его общая площадь составит свыше девяти с половиной тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, территорию рядом с производственно-складским корпусом благоустроят, кроме того, планируется организовать парковку для автомобилей.

Реализация проекта позволит создать в округе 40 новых рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2025 году.

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#богородский городской округ
#строительство
#производство
#склад
#мособлархитектура
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Специалист-терапевт Санина: в медицине вся жизнь — повышение квалификации
04 июня 2024, 12:49

Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского

Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Владимирского собрал сотни практикующих врачей из регионов России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Медики проанализировали современные подходы и практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и другие актуальные вопросы.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна в беседе с корреспондентом «Радио 1» отметила , что подобные мероприятия очень важны для каждого терапевта.

«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, как это делается в МОНИКИ, лечение тяжелобольных с теми возможностями и использование вот этого контроля, диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать», — сказала профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Специалист рассказала, что каждый врач проходит повышение квалификации ежедневно, потому что в этом суть специальности.

«Конечно, наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Поэтому ранние стадии онкологических заболеваний, ранние стадии хронических болезней почек, ранние стадии изменения сердечно-сосудистой системы, абсолютно инновационные методики, которые сегодня применяются — это всё интересно нам в нашем институте. Это всё интересно нашему сообществу главных терапевтов. Всё, что в мире нового, всё, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы безусловно будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практики. Прошедшее тестирование позволяет говорить о том, что не везде всё так однозначно, но при этом хочется, чтобы люди посмотрели на эти результаты и поняли, что без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации, и не раз в пять лет, а каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.

Также главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области рассказала про академика Николая Романовича Палеева, в честь которого был проведён форум.

«Он в стенах нашего институт работает уже более 55 лет, с общим стажем более 70 лет. Это человек легенда, который прошел многое: и Арктика, и Антарктида, и работа с пациентами разного уровня профиля. Это человек-глыба, который возглавлял издательство «Медицина». Всё, что сделано и опубликовано в период работы Палеева в издательстве, очень значимо для нашего сообщества. Он отдал жизнь людям, но остается необыкновенно добрым, необыкновенно внимательным и необыкновенно глубоким человеком», — поделилась Наталья Петровна Санина.

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#ран
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#терапевт
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В Реутове появится новый современный спортивный кластер
04 июня 2024, 12:14

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Современный спортивный кластер появится в Реутове к следующему году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Новый кластер будет сформирован на базе спортивной школы «Приалит», физкультурно-оздоровительного комплекса и и реконструированного стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями.

​Ход продвижения работ проверил первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев.

«Работы идут по плану. В этом году в муниципалитет передадут порядка трех тысячах квадратных метров помещений ФОКа. Здесь будут заниматься дети из секции художественной гимнастики и баскетбола муниципальной спортивной школы», – отметил первый замглавы округа Николай Ковалев.

Стоит отметить, что после открытия основного здания будет достраиваться вторая часть ФОКа.

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#реконструкция
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#школы
#строительство
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В Подмосковье уточнили правила согласования архитектурного облика новостроек
04 июня 2024, 12:11

Фото: iStock/artplus

Согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) не требуется в Московской области для объектов нежилого капитального строительства площадью до полутора тысяч квадратных метров, эту действующую в настоящее время меру продлили до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В ведомстве отметили, что исключение составляют объекты социальной инфраструктуры, культуры и спорта, а также постройки религиозного назначения.

Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не потребуется также при возведении частных домов, автозаправочных станций, индивидуальных гаражей и пр.

Требования для построек, по которым нужно согласовывать АГО, установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Они размещены на геопортале Московской области, а также на официальных сайтах муниципальных администраций.

Получить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Срок обработки заявки составляет десять рабочих дней.

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#строительство
#документы
#московская область
#подмосковье
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Стоматолог-ортодонт Егорова: стоматология в РФ развивается в правильном русле
04 июня 2024, 12:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля». Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. Участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.
Отдельный блок был посвящен стоматологии. Эксперты уделили особое внимание важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.

Заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского, кандидат медицинских наук Егорова Марина Вячеславовна сообщила корреспонденту «Радио 1», что взаимодействие в рамках Форума с международными специалистами даёт возможность понять, что развитие стоматологии идёт по правильному пути.

«Для нас это уникальный опыт взаимодействия с международными специалистами стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Общение на таком уровне дорогого стоит в дальнейшем развитии и понимании того, что ты делаешь и развиваешься в правильном русле стоматологии. Основной момент: хочется отблагодарить Наталью Петровну Санину, что она предоставила эту площадку, Иванову Елену Павловну, которая пригласила и дала возможность организации взаимодействовать с такими крупными специалистами в сфере организации и профилактики стоматологических заболеваний. Это специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Испании, Греции, Болгарии... Это все те, которые хотят развиваться, делиться опытом и улучшать нашу стоматологию для населения», — поделилась заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского.

Егорова Марина Вячеславовна отметила, что немаловажно взаимодействие экспертов стоматологии с другими специальностями междисциплинарного профилями — терапевтически направленными.

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#подмосковье
#ран
#моники
#специалисты
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В аэропорту Домодедово рассказали об основных правилах путешествий с детьми
04 июня 2024, 11:59

Фото: Наталия Надточая

Что важно знать родителям перед авиапутешествием, рассказали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил корреспондент.
В первую очередь планируя путешествовать с детьми на самолете необходимо заранее подготовить все необходимые документы.

«Когда пассажиры с детьми приходят, то первым делом у них проверяют документы. Они нам часто задают вопрос: можно ли ламинировать документ, будет ли он принят в аэропорту. Да, Росавиация нам дала разъяснение о том, что ламинированные документы, такие как свидетельство о рождении, имеют такую же юридическую силу, как и неламинированные, и подтверждают действительность записи в актах гражданского состояния», ─ поделилась начальник группы регистрации аэропорта Домодедово Татьяна Граблева.

Также для комфорта пассажиров аэропорту работает услуга Family Service, которая позволяющая всем семьям, включая инклюзивные, путешествовать с удобствами.

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Американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию
Кофейная сеть Starbucks намерена зарегистрировать товарные знаки в РФ
04 июня 2024, 11:58

Фото: iStock/martinrlee


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