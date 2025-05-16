Суд признал законным отказ Егору Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной

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Первый кассационный суд в Саратове поддержал решение об отказе Егору Криду, который пытался взыскать с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной 1 миллион рублей. Об этом сообщает telegram-канал кассационного суда.
«Крид посчитал, что слово «скамер» (означающее «мошенник») нанесло ущерб его репутации, и потребовал опровержения, а также денежную компенсацию за моральный вред. Однако суд первой инстанции и апелляция отказали ему. Экспертиза показала, что термин «скамер» не является общепринятым в русском языке и отсутствует в словарях, поэтому его нельзя однозначно трактовать как оскорбление», — говорится в сообщении.
Причиной для иска стало то, что Екатерина Мизулина во время одного из выступлений назвала Крида «скамером». По мнению певца, это навредило его репутации и оскорбило лично. По факту обращения была проведена лингвистическая экспертиза. Она постановила, что Криду стоит отказать в иске, так как слова «скамер» нет в словаре и оно не имеет аналогов в русском языке.
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Иван Мусатов