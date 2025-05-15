«Это болгаро-русская поп-икона!»: ведущий американского шоу Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова

Фото: кадр из видео The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на YouTube
Американский телеведущий Джимми Фэллон в эфире своего авторского вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon примерил на себя образ российского певца Филиппа Киркорова.
Одна из зрительниц отметила внешнее сходство между журналистом и артистом. Она отправила в студию фотографию российского исполнителя.
После этого гримеры надели на Фэллона парик и прикрепили к его лицу бутафорские усы с бородой. Сам Джимми не увидел явного сходства с Киркоровым, однако все равно спародировал улыбку певца.
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После этого гримеры надели на Фэллона парик и прикрепили к его лицу бутафорские усы с бородой. Сам Джимми не увидел явного сходства с Киркоровым, однако все равно спародировал улыбку певца.
«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы», — заявил ведущий.
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