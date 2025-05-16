«Живет с очень состоятельным мужчиной»: Виталий Гогунский рассказал о бывшей жене

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Виталий Гогунский)
Актер Виталий Гогунский развелся со своей первой женой Анной спустя два года после свадьбы. По признанию артиста, они сохранили хорошие отношения друг с другом. Причиной же разрыва является плотный график Гогунского.
Виталий и Анна познакомились в 2008 году. На тот момент актер был в отношениях с Ириной Маирко, поэтому о роман между парой начался через несколько лет. Гогунский сразу повел Анну в загс. После свадьбы в их отношениях царила гармония и актер задаривал девушку подарками.
Несмотря на это, через два года Гогунский и Анна приняли решение развестись. При этом бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения друг с другом.
Анна и Гогунский развелись из-за плотного графика актера. Последний не уделял достаточного времени девушке и был зациклен на карьере. Сам Виталий говорит, что исчез бы как личность, если бы Анна отвлекала его от работы. При этом Гогунский заявляет, что полноценной жизни без женщины рядом быть не может. Такое мнение Виталия не помогло ему найти избранницу, ведь актер до сих пор одинок.
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«Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать. Он это чувствует. Для меня один из самых светлых моментов — когда мы с супругой Аней ездили в Венецию. Я ее одевал в дорогих бутиках и наслаждался. Это же прекрасно! Особенно, если ты мужчина, творец, созидатель», — цитирует Виталия Starhit.
Несмотря на это, через два года Гогунский и Анна приняли решение развестись. При этом бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения друг с другом.
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«Сейчас у нее все прекрасно. Мы дружим. Анна в прекрасном браке, в Ницце живет, с очень состоятельным мужчиной. Звонит, пишет и постоянно говорит: „Я тебя благодарю за то, что ты меня вывел на этот уровень“», — рассказал о жизни экс-жены Виталий.
Анна и Гогунский развелись из-за плотного графика актера. Последний не уделял достаточного времени девушке и был зациклен на карьере. Сам Виталий говорит, что исчез бы как личность, если бы Анна отвлекала его от работы. При этом Гогунский заявляет, что полноценной жизни без женщины рядом быть не может. Такое мнение Виталия не помогло ему найти избранницу, ведь актер до сих пор одинок.
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Иван Мусатов