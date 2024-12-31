Суд признал законность приговора Панину* по обвинению в оправдании терроризма

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор, ранее вынесенный в отношении актёра Алексея Панина*. Он был заочно осуждён за оправдание терроризма.
Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил источник в суде. В сентябре 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил артиста к шести годам колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Поводом стало размещение Паниным* в сети сообщений, оправдывающих совершение террористического акта на Крымском мосту.
Максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете), по которой обвиняется актёр, — лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Панин* объявлен МВД РФ в международный розыск.
Читайте также:
«Оргии нет, поэтому я домой»: Алексей Панин* устроил скандал со Шпаком из-за секс-видео, подробности
«Фашистские остатки»: Адвокат рассказал, сможет ли Панин* укрыться от правосудия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
Александр Бойцов