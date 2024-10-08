«Оргии нет, поэтому я домой»: Алексей Панин* устроил скандал со Шпаком из-за секс-видео, подробности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Скандально известный актер Алексей Панин*, который прославился не только своей любовью к алкоголю, но и страстью к извращениям, вновь вернулся к своим привычным увлечениям. На этот раз он стал участником ежегодного фестиваля музыки и искусств Burning Man в США. Однако его приезд на мероприятие был вызван не стремлением погрузиться в современные творческие течения, а желанием участвовать в различных сексуальных эксцессах, включая оргии. Для этого он пригласил нескольких знакомых из России, среди которых оказался блогер Александр Шпак. Однако визит Панина* в США обернулся скандалом, угрозами судебных разбирательств и политическим протестом.
О том, что произошло между Шпаком и Паниным* и в чем оказался замешан актер расскажет «Радио 1».
С 2013 года Панин* начал открыто говорить о своих сексуальных пристрастиях. Например, он заявлял, что ему нравятся некоторые атрибуты женской одежды и смотреть зоофильские видео. Но в 2016 году его слова обернулись против него. В Сеть слили видео для взрослых, где были три участника: артист, неизвестная девушка и собака.
Для актера опубликованные кадры были совершенно некстати, поскольку в это время с ним судилась его бывшая избранница, актриса Юлия Юдинцева за право воспитывать общего ребенка — старшую дочь Анну.
В результате Пашаев смог доказать, что на кадрах не артист, а совершенно другой человек. Причем Панин* был уверен, что опубликовала это видео Юдинцева, чтобы он проиграл в суде.
Скандалы с Паниным* на этом не закончились. В 2019 году интернет взорвало 40-секундное видео, на котором он занимается любовными утехами. Основными участниками были артист и женская нога, а все происходящее было показано без цензуры. Когда во время интервью Ксения Собчак пыталась выяснить подробности, Панин* заявил, что не понимает, о чем идет речь.
Позже в своем блоге актер унижал россиян за их «недостаточные знания» в сфере сексуальной жизни, советуя чаще заглядывать на специализированные сайты.
В начале 2020 года Панин* высказал свою поддержку Киеву. В социальных сетях он публично извинился перед украинцами за «поступки России». Он решил разорвать все связи с родиной, продал квартиру покойной матери в Москве и уехал в Испанию, а впоследствии обосновался в США. В своем блоге он неоднократно высмеивал россиян, называя страну «грязной» и «уголовной».
Кроме того, Панин* неоднократно призывал убивать русских. Он также положительно высказался о теракте ВСУ на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой.
За эти высказывания второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера к шести годам колонии общего режима. Также суд постановил запретить Панину* администрировать сайты сроком на три года.
На фестивале Burning Man артист проводил время с блогером Александром Шпаком и экс-адвокатом Марком Фейгиным. Панин* собирался устроить оргии, однако, обсудив с друзьями основные условия, договорился, что съемка запрещена. Тем не менее, Шпак решил проигнорировать это соглашение и начал тайно фиксировать события на камеру, а потом разослал эти материалы своим знакомым.
Панин* был возмущен, когда в интернете появились компрометирующие фотографии и видео с его участием. Ходят слухи, что из-за этого скандального инцидента он может потерять финансирование от ряда украинских инвесторов. В результате артист принял решение подать в суд на Шпака. Последнему в США грозит тюрьма или депортация в Россию, где его могут заключить на восемь с половиной лет за сожжение российского паспорта.
По словам Панина*, сам фестиваль не оправдал его ожиданий — вместо запланированной оргии его знакомые устроили митинг с украинскими флагами.
* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Видео с собакой
С 2013 года Панин* начал открыто говорить о своих сексуальных пристрастиях. Например, он заявлял, что ему нравятся некоторые атрибуты женской одежды и смотреть зоофильские видео. Но в 2016 году его слова обернулись против него. В Сеть слили видео для взрослых, где были три участника: артист, неизвестная девушка и собака.
Для актера опубликованные кадры были совершенно некстати, поскольку в это время с ним судилась его бывшая избранница, актриса Юлия Юдинцева за право воспитывать общего ребенка — старшую дочь Анну.
«Я не ангел. Я не отрицаю и не открещиваюсь от своих грехов, я прошу лишь только не приписывать мне чужих. Да были ситуации, да были скандалы, я не оправдываюсь, но мало кто интересуется, а почему это случилось», — говорил он во время передачи на одном из федеральных каналов.Панин* тогда испугался, потому что не знал, как отреагирует суд на такие внезапные «откровения» из личной жизни. Выбраться из сложной ситуации ему помог экс-адвокат Эльман Пашаев, которого артисту порекомендовала певица Катя Лель.
«Мы покадрово разобрали это видео со мной: это так, это не так. Эльман, я помню, сказал: Леш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом — мы все равно это развалим», — вспоминал Панин*.
В результате Пашаев смог доказать, что на кадрах не артист, а совершенно другой человек. Причем Панин* был уверен, что опубликовала это видео Юдинцева, чтобы он проиграл в суде.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
БДСМ и фистинг
Позже в своем блоге актер унижал россиян за их «недостаточные знания» в сфере сексуальной жизни, советуя чаще заглядывать на специализированные сайты.
«Когда читаю некоторые комментарии, создается впечатление, будто с пальмы спустилась большая группа первобытных людей, которые абсолютно не знакомы с такими темами, как БДСМ, фистинг, куколд, свинг, страпон, золотой дождь и многими другими», — отмечал он.
Оскорбление России
В начале 2020 года Панин* высказал свою поддержку Киеву. В социальных сетях он публично извинился перед украинцами за «поступки России». Он решил разорвать все связи с родиной, продал квартиру покойной матери в Москве и уехал в Испанию, а впоследствии обосновался в США. В своем блоге он неоднократно высмеивал россиян, называя страну «грязной» и «уголовной».
Кроме того, Панин* неоднократно призывал убивать русских. Он также положительно высказался о теракте ВСУ на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой.
«Не могу скрыть радости от того, что Украина разбомбила Крымский мост», — писал тогда беглый артист в своих социальных сетях.
За эти высказывания второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера к шести годам колонии общего режима. Также суд постановил запретить Панину* администрировать сайты сроком на три года.
Оргия превратилась в политику
На фестивале Burning Man артист проводил время с блогером Александром Шпаком и экс-адвокатом Марком Фейгиным. Панин* собирался устроить оргии, однако, обсудив с друзьями основные условия, договорился, что съемка запрещена. Тем не менее, Шпак решил проигнорировать это соглашение и начал тайно фиксировать события на камеру, а потом разослал эти материалы своим знакомым.
Панин* был возмущен, когда в интернете появились компрометирующие фотографии и видео с его участием. Ходят слухи, что из-за этого скандального инцидента он может потерять финансирование от ряда украинских инвесторов. В результате артист принял решение подать в суд на Шпака. Последнему в США грозит тюрьма или депортация в Россию, где его могут заключить на восемь с половиной лет за сожжение российского паспорта.
По словам Панина*, сам фестиваль не оправдал его ожиданий — вместо запланированной оргии его знакомые устроили митинг с украинскими флагами.
«Оргии нет, поэтому я домой», — передает слова актера издание EADaily.
* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Анастасия Хохлова