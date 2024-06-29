Суд признал побегом участие фигуранта уголовного дела в СВО

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Таганский районный суд Москвы признал как побег отправку мужчины в зону проведения специальной военной операции (СВО). Прецедент был создан делом Андрея Кочанова, касающегося бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп», сообщается «Ъ».
По данным издания, судебный процесс над мужчиной и другими девятью обвиняемыми продолжается более года. Кочанов, который по решению суда находился под домашним арестом, должен был отправиться в Ростов-на-Дону, подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону боевых действий.
Однако суд счел это неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и направить в СИЗО.
Уточняется, что в случае судебных прений в соответствии с действующим законодательством, могут заключить контракт с МО РФ и уехать на СВОЙ только подследственные или уже осужденные лица.
Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.
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Однако суд счел это неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и направить в СИЗО.
Уточняется, что в случае судебных прений в соответствии с действующим законодательством, могут заключить контракт с МО РФ и уехать на СВОЙ только подследственные или уже осужденные лица.
Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.
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Александр Климов