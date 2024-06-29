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Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев от минометного обстрела

МО: раненый прапорщик ВС РФ Хохлов спас сослуживцев от минометного обстрела
29 июня 2024, 03:45
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Раненый старшина роты мотострелковой роты, прапорщик ВС России Игорь Ховлов спас своих сослуживцев от минометного огня в районе проведения специальной военной операции (СВО), передают «Известия».


По данным Министерства обороны, украинские военные вычислили транспорт, на котором ехал прапорщик, и организовали минометный обе обстрел, во время которого он был ранен. Однако он продолжил руководить эвакуацией, а затем оказал медицинскую помощь себе и некоторым другим военнослужащим. Затем Хохлов взял с собой раненого солдата и вывел машину из-под обстрела, цитируют «Известия».

Ранее Министерство обороны назвало количество военнослужащих украинской армии, сдавшихся в течение недели, – 56 солдат. За это время в зоне боевых действий были сбиты два украинских истребителя МиГ-29, около 600 самолетов и шесть ракет ATACMS.

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Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО соотечественников
29 июня 2024, 01:57

Фото: istock/bloodua

Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за пострадавших и погибших в ходе СВО соотечественников. Об этом пишет Baza со ссылкой на МИД.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия 26 и 27 числа встретился с замминистра РФ Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым. Они обсудили выплаты семьям 17 погибших и раненых и досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами.

Точное количество пострадавших сейчас не сообщается.

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ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ
МО: ВС РФ рассекретили и уничтожили ЗРК С-300 ПС ВСУ при помощи «Искандера-М»
28 июня 2024, 23:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны РФ, он был уничтожен из расчета системы ОТРК «Искандер-М».
«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, это гораздо более современные системы, чем ATACMS.

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#всу
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Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области
28 июня 2024, 22:53

Фото: iStock/e-crow

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Военное ведомство также опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение ЗРК.



«Расчет ОТРК "Искандер" ВС РФ нанес ракетный удар по обнаруженной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели. В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция РПН, низковысотный обнаружитель (НВО) и кабина боевого управления», — сообщили в Минобороны.
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Военкор Коц считает недопустимым мстить Украине за удар по Севастополю
28 июня 2024, 22:29

Фото: iStock / DmyTo

Российские военные не должны мстить Украине за ракетную атаку на Севастополь. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, приоритетом российской армии должно оставаться уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.
«Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Россия однозначно не должна атаковать кассетными боеприпасами пляжи Одессы», – сказал журналист в беседе с NEWS.ru.
23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

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Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
28 июня 2024, 19:22

Фото: iStock / DmyTo

Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обнаружить позицию противника удалось благодаря работе российских военнослужащих-операторов БПЛА. Бойцы ВС РФ отследили перемещение американской РСЗО и вскрыли ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации боевой машины США.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате удара были ликвидированы личный состав ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Военный эксперт Коренев назвал тип ракет, прилетевших на пляж Севастополя
28 июня 2024, 18:21

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

Для удара по Севастополю ВСУ применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряжённые 275 шарообразными боевыми элементами. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
«Каждый из этих элементов содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков. Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения – несколько тысяч квадратных метров», – сказал Коренев «Известиям».
Он добавил, что США начали поставлять Украине ракеты ATACMS только в прошлом году. Сначала это были самые старые модификации MGM-140A Block 1 с небольшой дальностью действия. Однако в апреле этого года Вооруженные силы Украины стали применять и ракеты с дальностью до 300 км.

23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

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#сша
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#севастополь
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Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта
Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года
28 июня 2024, 18:16

Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в текущем году. Об этом на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, в настоящее время украинские власти работают над детальными в планами в сферах энергетики, продовольственной безопасности и обмена. Предводитель киевского режима отметил, что в скором времени будет подготовлен «совокупный план, который будет на столе перед всеми западными партнерами Украины».

Зеленский заключил, что украинский детальный план будет представлен общественности уже в текущем году.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит
28 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/Yelantsevv

Глава местной ОВА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению. Об этом информирует «Страна.ua».
Онищук отметила, что по ТЭС было двенадцать «прилетов», в результате которых объект получил серьезные разрушения. По словам главы администрации, у ТЭС разрушены крыша и стены, по этой причине «все замерзнет» в холодное время года.

Онищук добавила, что из-за разрушения станции этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в период с 22 по 28 июня по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено семнадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе
28 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/eranicle

Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем Telegram-канале, что в городе Крымске в Краснодарском крае похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Лесь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Отмечается, что Софией была дочерью заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

В августе девочке исполнилось бы девять лет.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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