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Раненый старшина роты мотострелковой роты, прапорщик ВС России Игорь Ховлов спас своих сослуживцев от минометного огня в районе проведения специальной военной операции (СВО), передают «Известия».
По данным Министерства обороны, украинские военные вычислили транспорт, на котором ехал прапорщик, и организовали минометный обе обстрел, во время которого он был ранен. Однако он продолжил руководить эвакуацией, а затем оказал медицинскую помощь себе и некоторым другим военнослужащим. Затем Хохлов взял с собой раненого солдата и вывел машину из-под обстрела, цитируют «Известия».
Ранее Министерство обороны назвало количество военнослужащих украинской армии, сдавшихся в течение недели, – 56 солдат. За это время в зоне боевых действий были сбиты два украинских истребителя МиГ-29, около 600 самолетов и шесть ракет ATACMS.
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Александр Климов