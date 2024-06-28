Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю

Фото: IStock/vicnt
Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 820 человек, сообщило Министерство обороны РФ в своем пресс-релизе.
Согласно сводкам ведомства, средства ПВО успешно выполняют боевые задачи: сбита ракета высокой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer», 55 реактивных снарядов HIMARS и 397 беспилотных летательных аппаратов. Были уничтожены десятки единиц бронетехники, в том числе немецкий «Leopard» и американские бронетранспортеры.
Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23049 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом Минобороны сообщило в своем Телеграм-канале.
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Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23049 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом Минобороны сообщило в своем Телеграм-канале.
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Олег Дикий