Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии

Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии

Под Иваново двух пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии
12 декабря 2023, 17:02
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Двое из четверых школьников, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Отмечается, что пятый школьник получил лечение амбулаторно. На данный момент дети находятся в ожоговом центре Ивановской областной детской клинической больницы.

Напомним, в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.


Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет. Все они получили ожоги площадью от 3–25%.

Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Читайте также:

Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
#дети
#трагедия
#прокуратура
#лечение
#школьник
#ожоги
#тепло
#больницы
Читайте нас в
В Петербурге пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру
12 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / Soumen Hazra

На улице Хасанская в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 70-летняя пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе.
78.ru пишет, что контейнерный бокс был расположен на территории автобусного парка. Погибшая жила в нём со своей взрослой дочерью с апреля 2023 года. Когда пришли холода, пенсионерка начала постоянно болеть. 

11 декабря дочь пенсионерки попросила работников автопарка вызвать скорую помощь. Её матери в очередной раз стало плохо. Врачи установили, что смерть наступила от обморожения, так как бокс не отапливали. 

Полицейские выяснили, что у семьи есть двухкомнатная квартира, но она завалена бытовым мусором.

Читайте также:

В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране Алексеева

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

В Москве обнаружили 25-летнюю мёртвую девушку в московской квартире
#санкт-петербург
#пенсионерка
#полиция
Читайте нас в
89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч
12 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/artoleshko

89-летний Леонид Прохоров активно путешествует по России.
За плечами мужчины внушительный список достижений: до пандемийного 2020 года. 

Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины. 
При этом путешественник носит рюкзак 1960-х годов, у него нет современных гаджетов. Он пропагандируют пребывание наедине с собой. 

8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры. 

В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич  понял, что его обманули. 

Читайте также:

Неизвестные подожгли релейный шкаф в Краснодаре

Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ вместе с семьями

«Вредная бабища»: Водитель, сбивший Наталью Штурм, вышвырнул ее из салона автомобиля
 
#мошенники
#новости
#полиция
#туризм
#путешествие
Читайте нас в
В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
12 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Сотрудники полиции в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сообщается, что в понедельник в полицию поступило обращение о том, что 59-летний житель села Арабляр Курахского района ушел из дома и не вернулся. Его 36-летний сын заявил, что несколькими днями ранее он поругался с отцом, после чего тот ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в результате которой был найден труп «пропавшего» со следами насильственной смерти. Преступника доставили в участок, где он признал свою вину за содеянное. Убийца утверждает, что пытался спасти отца, однако этого сделать не получилось и он решил спрятать тело. Причиной убийства послужил конфликт.

Читайте также:

Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности

В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»
#конфликт
#труп
#участок
#мужчина
#сотрудники
#сын
#дагестан
Читайте нас в
Неизвестные подожгли релейный шкаф в Краснодаре
Неизвестные попытались парализовать ж/д сообщение в Краснодаре
12 декабря 2023, 14:05

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi

Неустановленные лица пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, в результате происшествия, движение двух пассажирских поезда было приостановлено. На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются лица, причастные к совершению правонарушения.

Правоохранители обнаружили возле сгоревшего релейного шкафа плоскогубцы и салфетки. 

Прежде сообщалось о поджоге релейного шкафа в Екатеринбурге. Неизвестный поджог оборудование, которое располагалось рядом с железнодорожными путями. На движение поездов инцидент не повлиял. Устанавливается личность злоумышленника. 

Читайте также:

Готовившему теракт в Москве предъявили обвинение

Беспилотник обнаружили в Казахстане воле ж/д путей

В Воронежской области обезвредили два беспилотника
#поезда
#поджог
#оборудование
#происшествия
#железная дорога
Читайте нас в
Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ вместе с семьями
Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят вместе с семьями
12 декабря 2023, 14:00

Фото: istock / ia_64

Дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства. 

«Полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено», — указано в релизе  регионального главка МВД РФ.
Свою вину фигуранты признали. Им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также выдворение.

Читайте также: 
В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира

Красноярскому бизнесмену Быкову дали ещё 12 лет по делу об убийстве

РИА Новости: Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

#суд
#полиция
#дети
#штраф
#семьи
#инцидент
#вечный огонь
#рф
Читайте нас в
В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране Алексеева
Shot: бывшего генконсула РФ в Иране Алексеева нашли мертвым в Москве
12 декабря 2023, 13:21

Фото: istock / Soumen Hazra

В Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Причины смерти выясняются. 

Алексеев занимал должность генерального генконсула РФ в иранском городе Решт с 2015 по 2019-й годы. Ранее он работал советником-посланником российского посольства в Иране, а такэе во Втором департаменте Азии Министерство иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что бывшго главу китайского МИДа Цинь Гана до смерти запытали в военном госпитале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира

Красноярскому бизнесмену Быкову дали ещё 12 лет по делу об убийстве

РИА Новости: Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

#рф
#смерть
#посол
#мид
#дипломат
Читайте нас в
«Вредная бабища»: Водитель, сбивший Наталью Штурм, вышвырнул ее из салона автомобиля
Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве
12 декабря 2023, 12:46

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российскую певицу Наталью Штурм в Москве сбила машина. Об этом сообщает «360».
Инцидент произошел вечером 11 декабря на улице Красноармейской. Певица попала под колеса машины, когда выходила из двора. Согласно одной из версий, она ударилась о дверцу багажника и упала в снег. Автомобиль ехал задним ходом.

На место происшествия приехала скорая помощь, но Наталья отказалась от госпитализации. Врачи порекомендовали ей обратиться в поликлинику для обследования.

По данным телеграм-канала Shot, после случившегося Штурм села к водителю в салон автомобиля и стала предъявлять ему претензии. Мужчина выгнал ее из авто. Позже он в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов назвал Штурм  «вредной бабищей» и заявил, что вины своей не чувствует.

Читайте также: 
В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира

Красноярскому бизнесмену Быкову дали ещё 12 лет по делу об убийстве

РИА Новости: Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

#автомобиль
#певица
#инцидент
#мужчина
#медики
#машины
#машина
#дтп
Читайте нас в
В Москве обнаружили 25-летнюю мёртвую девушку в московской квартире
12 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/fizkes

В Москве 25-летняя девушка умерла в квартире на Большом Тишинском переулке.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 11 декабря. Труп обнаружили родители девушки. Дочь перестала выходить с ними на связь. До этого она говорила, что заболела. 

Родители приехали к ней в квартиру и обнаружили мертвой на кровати. Девушка была одета в пижаму. По данным медиков, смерть наступила за 12 часов до её обнаружения.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. В квартире погибшая жила одна. По данному факту началась проверка, выясняют обстоятельства произошедшего. 

Читайте также:

«Думала, что добровольно»: Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню

Мёртвого мужчину обнаружили в перевернувшейся машине под Южно-Сахалинском

Мать челябинского маньяка из Смолино отправили на психиатрическую экспертизу
#дети
#родители
#москва
Читайте нас в
В Пермском крае мать спаивала дочь-подростка, чтобы она не уехала из дома
12 декабря 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Antonio_Diaz

46-летняя пермячка полгода спаивала 16-летнюю дочь.
Жительница Нытвы спаивала девочку-подростка с июня прошлого года по январь 2023 года. Это вскрылось неожиданно, когда полицейские обнаружили в квартире обвиняемой другую девочку-подростка. Она пропала и не выходила на связь с семьёй. Девочка была подругой дочери обвиняемой. 

Полиция обнаружила пропавшую дома у подруги. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Семью пермячки поставили на учет, но мать продолжала спаивать дочь. 

Женщина рассказала, что она с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки остались друзья.  Боясь, что подросток сбежит к друзьям, пермячка покупала ей спиртное и позволяла пить дома. 

Пермячка окажется перед судом по обвинению в «вовлечении ребенка в антиобщественные действия», сообщают в пресс-службе краевого МВД РФ.

Читайте также:

В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени

В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
#подростки
#родители
#новости
#общество
#полиция
Читайте нас в
Достижения.рф