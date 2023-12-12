Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии

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Двое из четверых школьников, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Отмечается, что пятый школьник получил лечение амбулаторно. На данный момент дети находятся в ожоговом центре Ивановской областной детской клинической больницы.
Напомним, в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.
Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет. Все они получили ожоги площадью от 3–25%.
Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
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Напомним, в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.
Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
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Екатерина Коршунова