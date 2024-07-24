Суд продлил арест Елене Блиновской

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Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации финансов и неправомерном обороте средств платежей. Решение огласил судья Андрей Суворов, передаёт РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа», — сказал судья.На заседании следователь заявил, что основания для содержания «королевы марафонов» под стражей не изменились и не отпали, с вязи с чем меру пресечения необходимо продлить.
Защита Блиновской планирует обжаловать это решение. Адвокаты отмечают, что все лица уже ознакомились с материалами дела, расследование которого окончено, а значит блогерша не может помешать его ходу или надавить на свидетелей, чего опасалось следствие.
Сама Елена в ходе заседания посылала близким поцелуи и улыбалась. Но во время выступления заплакала, назвала себя патриотом РФ и сказала, что в СИЗО находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она праздновала Новый год.
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