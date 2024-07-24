Суд продлил арест Елене Блиновской

В Московской области реализуется масштабная программа по приведению в порядок торговых объектов на вылетных магистралях и центральных улицах городов, округ Химки вошёл в тройку лучших муниципалитетов по реализации этой программы. Такие данные были приведены в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона, сообщает пресс-служба администрации Химок.