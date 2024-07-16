«Откроет передницу»: как Успенская публично унизила Киркорова и почему он уменьшил сумму иска на 5 млн

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Журналист Алена Жигалова, на канале которой было опубликовано скандальное интервью с певицей Любовью Успенской, принесла Филиппу Киркорову публичные извинения. Суд мировое соглашение удовлетворил и, похоже, конфликт между представителями российского шоубиза исчерпан. О том, чем королева шансона оскорбила эстрадного артиста и что Киркоров требовал от нее в суде расскажет редакция «Радио 1».
Иск Киркорова к Любови Успенской
Причиной для подачи иска Филиппа Киркорова к своей коллеге по сцене стало интервью, которое Успенская дала блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. В беседе с журналисткой певица назвала Киркорова женоненавистником и упрекнула его в том, что он позволял себе некоторые вольности на публике.
«Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? <…> Он женоненавистник. Он избил женщину», — критиковала певца Успенская.
Киркоров был оскорблен высказываниями певицы и обратился в суд с иском о взыскании с обидчицы и журналистки, опубликовавшей интервью, 10 млн рублей.
Сторона защиты Успенской заявляла, что суду будут представлены доказательства, которые позволят объяснить нелестную оценку Киркорова.
«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые были в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это — материалы, характеризующие личность», — заявляла адвокат Успенской Сенина.
Из-за принесенных публичных извинений со стороны Жигаловой, опубликовавшей интервью с оскорблениями певца, Киркоров заявил о намерении снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Таким образом, Успенской придется заплатить половину от общей суммы требования.
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Конфликт из-за пластического хирурга
Конфликт из-за высказываний Успенской в интервью оказался не единственным. Коллеги по сцене также не сошлись во мнениях по поводу профессионализма пластического хирурга Тимура Хайдарова. В 2023 году Успенская заявила о своем намерении подать на него в суд из-за некачественно оказанных услуг.
«Да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну — это его уровень профессионализма и осознанности», — негодовала певица.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Филипп Киркоров звездного врача поддержал и категорически не согласился с мнением певицы.
«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — сказал Киркоров.
Конфликт из-за караоке
Ранее певица уже признавалась в том, что ее отношения с Киркоровым оставляют желать лучшего. В 2017 году недопонимания между артистами возникли из-за караоке-клуба, руководителем которого была Успенская. Тогда Киркоров посчитал, что она хочет переманить аудиторию из его схожего по тематике заведения.
«У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг», — комментировала конфликт Успенская.
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