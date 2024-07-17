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Налоговая инспекция заблокировала счета актёра Павла Прилучного

17 июля 2024, 10:27
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Банковские счета актёра Павла Прилучного заблокированы Федеральной налоговой службой. Он не предоставил в срок налоговую декларацию.


Теперь актёр не может пользоваться счетами в трёх банках, которые обслуживают его в качестве индивидуального предпринимателя, передаёт телеграм-канал SHOT. Причина — просроченная налоговая декларация. Актёр должен был предоставить финансовую отчётность о своей творческой деятельности в фискальные органы до 3 июля, но не сделал этого, возможно, просто забыл. Теперь звезде экрана предстоит разбираться с налоговыми инспекторами.

В настоящее время также продолжается непростое судебное разбирательство Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце. Актёр пытается обжаловать сумму алиментов на сына и дочь. Судятся экс-супруги и по поводу того, с кем останутся жить дети.

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