Суд продлил арест фигуранту дела о сообществе «Маньяки Культ Убийц»*
Шатурский городской суд продлил до 25 января 2026 года арест Юдина М., проходящего по делу о террористическом сообществе «Маньяки Культ Убийц»*.
По информации следствия, несовершеннолетний вступил в запрещённую в России организацию, распространял в соцсетях её символику и совершил «акцию прямого действия» — избил человека, снял это на видео и опубликовал его в мессенджере.
Как сообщает Telegram-канал «Судов общей юрисдикции Московской области», Юдин обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд признал необходимость дальнейшего содержания под стражей.
