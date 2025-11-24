Достижения.рф

Суд продлил арест фигуранту дела о сообществе «Маньяки Культ Убийц»*

оригинал Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Шатурский городской суд продлил до 25 января 2026 года арест Юдина М., проходящего по делу о террористическом сообществе «Маньяки Культ Убийц»*.



По информации следствия, несовершеннолетний вступил в запрещённую в России организацию, распространял в соцсетях её символику и совершил «акцию прямого действия» — избил человека, снял это на видео и опубликовал его в мессенджере.

Как сообщает Telegram-канал «Судов общей юрисдикции Московской области», Юдин обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд признал необходимость дальнейшего содержания под стражей.

Иван Мусатов

