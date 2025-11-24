Мужчина пытался сжечь возлюбленную в Верхнекундрюченской из-за измены
В Верхнекундрюченской разгорелся скандал, когда 53-летний мужчина решил отомстить своей партнерше. Он заподозрил её в измене. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Ревнивец облил комнату бензином и поджег её, а сам выпрыгнул в окно. Перед этим заблокировал выход, чтобы женщина не смогла сбежать.
К счастью, возлюбленная сумела выбраться через окно и избежать серьезных травм. Полиция быстро задержала поджигателя. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 7 лет строгого режима.
