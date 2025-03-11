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Стало известно, что грозит блогерше Митрошиной

Юрист Соловьев: блогерше Митрошиной грозит до семи колонии
Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)

Задержанной блогерше Александре Митрошиной грозит до семи лет колонии, хоть она и полностью погасила недоимку после уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом заявил профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, девушке может помочь только полное сотрудничество со следствием и помощь в поимке сообщников.
«Что это за схемы? Это использование цепочек ИП, это дробление бизнеса на разные части, это увод платежей в иные юрисдикции: Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и так далее. Все эти схемы есть. Это уход в крипту, когда через криптокошельки все пытаются легализовать... Это тяжкое преступление, в особо крупном размере. Наказание до 7 лет лишения свободы», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь юрист Дмитрий Кваша раскрыл, почему недостаточно просто погасить долг перед налоговой. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист указал, что ситуацию усугубляет то, что были выявлены именно грубые нарушения налогового законодательства, а сама блогерша скрывалась от следствия, ее пришлось объявлять в розыск и задерживать.
«Выгодно сказать, что [Митрошина] будет заключать сделку со следствием. Но сделка со следствием предполагает, что человек должен все факты и события преступления раскрыть по максимуму, а также сдать других лиц, которые могли быть к этому причастны. В таком случае следствие может назначить более мягкое наказание», — объяснил Кваша.
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Дожди и заморозки: стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик Шувалов: во вторник, среду и пятницу в Москве ожидаются дожди
11 марта 2025, 11:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во вторник, среду и пятницу в Москве ожидаются небольшие по продолжительности дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, погода в столице всю неделю будет на уровне от +11 до +13 градусов.
«Всю неделю 11... 13 °С. Ветер будет южный и юго-западный. Во вторник, среду и пятницу ожидаются не очень продолжительные дожди. <…> 16-го числа дневная температура опустится до 4 °С, а 17-го может быть небольшой снег и -2 °С», — спрогнозировал метеоролог в беседе с RT.
Однако далеко не во всей России ожидается столь стабильная погода. К примеру, в Кемеровской области сильные морозы отступать не собираются, сообщает «Сiбдепо». В ночь на 12 марта похолодает местами до -23 градусов, а днем потеплеет вплоть до 4.
«13 марта, в четверг, местами похолодает до -26 градусов, днем может потеплеть до -1, 4. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в горах местами небольшой снег», — отмечает издание.
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Психолог назвала новую базовую потребность, которую не всем удается удовлетворить
Психолог Лысакова: постоянная смена любовных партнеров опустошает
11 марта 2025, 10:52

Фото: iStock/Hydromet

Говорят, что каждому человеку, даже самому самостоятельному и осознанному, нужна любовь. Однако современный мир диктует свои правила, и многие уверены, что для счастья им достаточно самореализации.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что самодостаточность в жизни необходимо тренировать, однако естественная потребность в человеке является базовой.

«Конечно, если что-то в этой жизни случается по независимым от себя причинам, то нужно оставаться самим собой и решать проблемы. Но естественная потребность в человеке — одна из базовых. Это потребность в любви и в безопасности», — пояснила она.

По ее словам, человек может сам удовлетворить потребности в безопасности за счет хорошей работы, социальных связей и реализации.

«Потребность в любви очень сложно реализовать, когда нет человека рядом. Поэтому человеку нужен человек. Кстати, история про множество романов — это самообман. Часто ко мне приходят мужчины, которым за 40 и которые никогда не были женаты, и искренне говорят о том, что они больше не хотят краткосрочных романов, хотят крепких семейных уз — чтобы всё традиционно», — поделилась эксперт.

Психолог добавила, что постоянная смена партнера опустошает и лишает ресурса.

«Тебе постоянно нужно начинать всё сначала, это опустошает. Это нагрузка на психику как мужскую, так и женскую», — сообщила Лысакова.

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Прокопьев день 12 марта: как не отпугнуть удачу и деньги, народные приметы
11 марта 2025, 10:19

Фото: iStock/senatorek

В народном календаре 12 марта — Прокопьев день, который также называют Прокоп Перезимний, дорогоразрушитель. День получил такое название, потому что обычно к этому времени оттаивала дорога и начиналась весенняя распутица.
В этот день православные христиане чтят память преподобного Прокопия Декаполита. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника: кто такой Прокопий Декаполит


Фото: iStock/irinabal18

Преподобный Прокопий родился в Десятиградии, что находится к востоку от Галилейского моря. Оставив мирскую жизнь, он принял монашеский постриг и проводил дни в молитве и посте.

Прокопий был известен среди подвижников своей чистотой души и опытом в монашеских подвигах. Однако в то время в стране распространилась ересь иконоборчества, которую поддерживал император Лев Исаврянин. Он считал иконы идолами, а тех, кто им поклонялся, — идолопоклонниками.

Прокопий вместе с другими ревнителями православия выступил против ереси иконоборчества. Он обличил еретиков и победил их своими словами, которые были сильнее любого оружия. Это вызвало гнев императора, и Прокопий был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Его тело мучили, а затем бросили в темницу, где он провёл много дней.

Вместе со святым Василием Прокопий страдал в темнице до смерти императора Льва Исаврянина. После его смерти Прокопий и Василий были освобождены из плена и смогли вернуться к обычной подвижнической жизни.

Преподобный Прокопий провёл остаток дней в монашеских подвигах. В глубокой старости он отошёл в иной мир, чтобы увидеть Христа не на иконах, которые он защищал всю жизнь, а лицом к лицу.

Приметы дня


Фото: iStock/Adam Bartosik

  • Макушка вербы распустилась — будет хороший урожай.
  • Показались подснежники — можно приступать к пахоте.
  • В день Прокопия много солнца — год будет удачным и плодородным.
  • Отсутствие осадков 12 марта говорит о том, что можно ожидать умеренно тёплого лета с хорошей погодой.
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Что можно делать 12 марта


Фото: iStock/Milly777

В этот день можно сходить в храм и вознести молитву святому. Молитвы перед образом Прокопия Декаполита могут помочь в исцелении различных недугов и избавить от тоски и уныния. К святому обращаются за помощью в учёбе и правильном понимании христианского вероучения, а также для вразумления тех, кто отошёл от веры или ещё не принял православие.

В день Прокопия Декаполита было принято оставлять дверь дома открытой. Считалось, что в этот день каждый человек должен проявить гостеприимство и помочь заблудившемуся путнику. Если впустить его в дом, накормить и обогреть, то в доме воцарятся мир и благополучие.

12 марта рекомендуется ходить в баню, чтобы смыть беды и недуги.

Особо удачным на Прокопия считается сбор сосновых почек. По поверьям, они получают необычайную силу в этот день, и их можно добавить в чай, чтобы укрепить иммунитет.

Что нельзя делать в этот день

  1. На Прокопия нельзя громко кричать и ругаться. Шум может спугнуть удачу и деньги.
  2. 12 марта лучше не отправляться в дальний путь, так как в дороге человек может встретить нечистых: чертей, лешего или блуждающие огни.
  3. Лучше воздержаться от стрижки волос и ногтей, так можно урезать длину жизни.
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Россиян предупредили о способе кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном
Доцент Валишвили: Из-за оплаты смартфоном по NFC существует риск утери денег с карт
11 марта 2025, 06:51

Фото: iStock/jorge mata

Использование NFC-технологии для оплаты через смартфон может привести к краже денег с банковских карт, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм». Мошенники создают виртуальные копии карт и снимают средства, обманывая владельцев.
Злоумышленники действуют хитро — звонят, представляясь сотрудниками банка, и убеждают установить новое приложение, ссылаясь на блокировку старого из-за санкций.

Пользователю присылают сообщение со ссылкой на файл, который оказывается вредоносным ПО.

«С виду приложение максимально похоже на приложение банка, но на самом деле оно является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам», — пояснила Валишвили.
Затем просят приложить карту к NFC-модулю смартфона для активации мобильного банка, и в этот момент хакеры получают доступ к деньгам.

«Если вам действительно необходимо скачать или обновить банковское приложение, зайдите на официальный сайт своей кредитной организации и скачайте программу с сайта, или обратитесь в ближайшие отделение, где сотрудники окажут помощь и проконсультируют по всем важным вопросам», — заключила она.
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Елизавета Лихачева поделилась деталями того, как ее увольняли из Пушкинского музея
Елизавета Лихачева заявила, что причины увольнения из ГМИИ им. Пушкина ей неизвестны
11 марта 2025, 06:21

Елизавета Лихачева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Елизавета Лихачева поделилась, как ее уволили из Пушкинского музея. В интервью журналу Москвич Mag она уточнила, что увольнение осталось без объяснений от Минкульта, а сама женщина даже не стала выяснять почему. После почти двух лет на посту директора Лихачеву сменила Ольга Галактионова в январе 2025-го. История ухода искусствоведа уже обрастает домыслами в мире культуры.
«Понимаете, если ты работаешь в государственной институции, ты всегда должен быть морально готов, что тебя в любой момент могут снять. По щелчку», — говорила Лихачева про причину «принятия» потери должности.
Лихачева возглавила ГМИИ им. А.С. Пушкина в марте 2023 года, придя на смену Марине Лошак, которая правила музеем целое десятилетие. Ей доверили легендарное место, но в январе 2025-го все закончилось. Новым лицом музея стала Ольга Галактионова, которая с 2021 года управляла центром «Росизо».

Елизавета призналась, что ей не любопытно копаться в причинах — смотрит только вперед.

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«Честно? Мне это неинтересно. Думаю, это некоторая совокупность причин. К тому же, узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: «Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили». Этого не было сказано, просто предположим», — объясняла она.
До Пушкинского музея Лихачева шесть лет руководила Музеем архитектуры им. А.В. Щусева, показав себя опытным искусствоведом.

По мнению Лихачевой, некоторые считали ее «несистемным человеком». Видимо, она была неудобна для выполнения определенных задач — таких как приказы, которым требуется следовать без полного понимания. Ей нужна была обратная связь, что устраивало на старом месте работы не всех.

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