Стало известно, что грозит блогерше Митрошиной

Елизавета Лихачева поделилась, как ее уволили из Пушкинского музея. В интервью журналу Москвич Mag она уточнила, что увольнение осталось без объяснений от Минкульта, а сама женщина даже не стала выяснять почему. После почти двух лет на посту директора Лихачеву сменила Ольга Галактионова в январе 2025-го. История ухода искусствоведа уже обрастает домыслами в мире культуры.