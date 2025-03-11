Стало известно, что грозит блогерше Митрошиной

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)
Задержанной блогерше Александре Митрошиной грозит до семи лет колонии, хоть она и полностью погасила недоимку после уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом заявил профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, девушке может помочь только полное сотрудничество со следствием и помощь в поимке сообщников.
«Что это за схемы? Это использование цепочек ИП, это дробление бизнеса на разные части, это увод платежей в иные юрисдикции: Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и так далее. Все эти схемы есть. Это уход в крипту, когда через криптокошельки все пытаются легализовать... Это тяжкое преступление, в особо крупном размере. Наказание до 7 лет лишения свободы», — пояснил эксперт в беседе с RT.В свою очередь юрист Дмитрий Кваша раскрыл, почему недостаточно просто погасить долг перед налоговой. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист указал, что ситуацию усугубляет то, что были выявлены именно грубые нарушения налогового законодательства, а сама блогерша скрывалась от следствия, ее пришлось объявлять в розыск и задерживать.
«Выгодно сказать, что [Митрошина] будет заключать сделку со следствием. Но сделка со следствием предполагает, что человек должен все факты и события преступления раскрыть по максимуму, а также сдать других лиц, которые могли быть к этому причастны. В таком случае следствие может назначить более мягкое наказание», — объяснил Кваша.Читайте также:
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