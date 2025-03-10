Призналась в отмывании 127 млн и просила домашний арест: чем известна Александра Митрошина и в чем ее обвиняют

Блогер Александра Митрошина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)
7 марта блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму 127 миллионов рублей.
Это не первый раз, когда у правоохранительных органов возникают к ней вопросы. Еще в 2023 году Митрошина уже становилась фигурантом уголовного дела, связанного с налоговыми нарушениями. Подробнее об этом деле и о том, кто такая Александра Митрошина, расскажет «Радио 1».
Митрошина долгие годы демонстрировала в соцсетях роскошную жизнь, однако в последниее время столкнулась с серьезными юридическими проблемами.
Еще два года назад ее обвиняли в неуплате налогов. Тогда следствие насчитало долг в размере около 200 миллионов рублей. Митрошиной удалось погасить задолженность, после чего она уехала в Дубай и продолжила там вести свой бизнес. Казалось, что вопрос с законом был решен, но на деле это оказалось не так.
7 марта 2025 года блогер неожиданно вернулась в Россию. В аэропорту Сочи ее встретили сотрудники правоохранительных органов и задержали по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей.
Сегодня в Чертановском суде прошло первое слушание по ее делу. На заседании рассматривался вопрос о мере пресечения.
Александра заявила, что не собирается скрываться от следствия.
По итогам рассмотрения суд принял решение отправить блогера под домашний арест до 24 апреля.
Судя по реакции Александры, она осталась довольна таким решением. Блогер попросила суд назначить ей домашний арест в квартире отца ее мужа, предпринимателя и тренера по йоге Тимура Кошкарова. Она уточнила, что супруг готов взять на себя ее содержание на этот период, поскольку у него есть собственное ИП.
Александра Митрошина — российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в соцсетях.
Она училась на факультете журналистики МГУ, затем продолжила обучение в Высшей школе экономики на направлении «медиапроизводство». Некоторое время работала на радио, но затем сосредоточилась на блогинге.
Свой Instagram*-аккаунт Митрошина ведет с 2013 года. Изначально она публиковала контент, связанный с тренировками по карате, но позже сменила направление и начала обучать аудиторию продвижению в соцсетях, созданию онлайн-бизнеса и монетизации контента.
В описании ее страницы значится: «Как начать вести блог с нуля и заработать на нем много красивых денег». В своих постах блогер объясняет, как продавать товары и услуги в соцсетях, строить онлайн-бизнес и выбирать площадки для продвижения.
В марте 2022 года Митрошина переехала в Дубай, где прожила три года. Там она продолжала вести соцсети и развивать свои обучающие курсы.
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Проблемы с законом: в чем обвиняют блогера
Митрошина долгие годы демонстрировала в соцсетях роскошную жизнь, однако в последниее время столкнулась с серьезными юридическими проблемами.
Еще два года назад ее обвиняли в неуплате налогов. Тогда следствие насчитало долг в размере около 200 миллионов рублей. Митрошиной удалось погасить задолженность, после чего она уехала в Дубай и продолжила там вести свой бизнес. Казалось, что вопрос с законом был решен, но на деле это оказалось не так.
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7 марта 2025 года блогер неожиданно вернулась в Россию. В аэропорту Сочи ее встретили сотрудники правоохранительных органов и задержали по подозрению в отмывании 127 миллионов рублей.
Судебное разбирательство и мера пресечения
Сегодня в Чертановском суде прошло первое слушание по ее делу. На заседании рассматривался вопрос о мере пресечения.
Александра заявила, что не собирается скрываться от следствия.
«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я все закрыла и больше подобного не допускала», — сказала Митрошина на заседании.
По итогам рассмотрения суд принял решение отправить блогера под домашний арест до 24 апреля.
Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)
В этот период ей запрещено:
- общаться с фигурантами дела, за исключением адвокатов;
- пользоваться телефоном и Интернетом;
- совершать звонки, кроме экстренных служб.
Судя по реакции Александры, она осталась довольна таким решением. Блогер попросила суд назначить ей домашний арест в квартире отца ее мужа, предпринимателя и тренера по йоге Тимура Кошкарова. Она уточнила, что супруг готов взять на себя ее содержание на этот период, поскольку у него есть собственное ИП.
«Я очень устал, спасибо за интерес», — сказал Тимур журналистам.
Кто такая Александра Митрошина
Александра Митрошина — российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в соцсетях.
Она училась на факультете журналистики МГУ, затем продолжила обучение в Высшей школе экономики на направлении «медиапроизводство». Некоторое время работала на радио, но затем сосредоточилась на блогинге.
Свой Instagram*-аккаунт Митрошина ведет с 2013 года. Изначально она публиковала контент, связанный с тренировками по карате, но позже сменила направление и начала обучать аудиторию продвижению в соцсетях, созданию онлайн-бизнеса и монетизации контента.
Александра Митрошина (фото: Instagram* / @alexandramitroshina)
В описании ее страницы значится: «Как начать вести блог с нуля и заработать на нем много красивых денег». В своих постах блогер объясняет, как продавать товары и услуги в соцсетях, строить онлайн-бизнес и выбирать площадки для продвижения.
В марте 2022 года Митрошина переехала в Дубай, где прожила три года. Там она продолжала вести соцсети и развивать свои обучающие курсы.
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Дайана Хусинова