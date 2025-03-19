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«Ненавижу людей, которые воруют чужое»: кто обвинил задолжавшую ФНС Митрошину в воровстве

Звезда соцсетей Ольга Берек обвинила Митрошину в воровстве ее идей
Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В воровстве идей обвинила задержанную на неуплату налогов блогера Александру Митрошину звезда соцсетей Ольга Берек. Подробностями она поделилась в эфире «Пусть говорят».
Ольга была знаменита на просторах интернета в конце 2010-х, зарабатывая миллионы. Тогда они, по ее словам, с Митрошиной и познакомились.

«Вообще, я маркетолог, предприниматель, а блогеры в разных сетях нежно называют меня «мама-босс», — сказала Берек.
Сегодня у Ольги полуторамиллионная аудитория, которой она рассказывает про идеи и блоги, а также обо всем, на чем она построила популярность. Митрошину она считает заработавшей миллиарды воровкой.

История произошла в 2017 году, когда Митрошина, по словам Берек, появилась в чате по рекламе блогеров.

«Митрошина со мной дружила, мы вели прямые эфиры, а потом тон ее резко изменился, она начала пропадать. И дальше я узнаю, что она создала такой же чат. И тут я вмешалась: а точно ли ты, точно ли сама и все сделала? Единственное, что я ей написала: „Я ненавижу людей, которые воруют чужое“. Все, дальше блок и мы с ней не общались никогда», — рассказала Ольга Берек.
Митрошину задержали 7 марта в Сочи, ей предъявляют уклонение от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.

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#блогер
«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз
19 марта 2025, 15:51

Мария Погребняк (фото: Instagram* / mariapoga_)

Мария Погребняк собирается стать мамой в пятый раз. На гала-вечере Marie Claire блогер призналась «Звездачу», что они с мужем запланировали беременность на будущий год. Она также призвала женщин не бояться материнства.
«Чем больше детей, тем лучше! Вы окутаны любовью, заботой. Плюс дети друг другу помогают, то есть тебе даже легче, чем был бы один ребенок. Поэтому, мои дорогие, любимые женщины — рожайте!», — сказала она.

Кроме того, Погребняк отметила, что очень хочет, чтобы пятым ребенком в их семье снова был сын.

«Как Бог даст! Раньше хотела дочку, а сейчас я вижу, какие у меня замечательные сыновья! Так что будет чудесно, если снова сыночек», — призналась Мария.

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«Напомнить влиятельным друзьям»: зачем Пугачева может прилететь в Москву
Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны Бедроса Киркорова
19 марта 2025, 15:49

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

На похороны певца Бедроса Киркорова в Москву может прилететь исполнительница Алла Пугачева. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на продюсера Сергея Дворцова. Собеседник издания уточнил, что звезды были знакомы больше полувека.
«Если она приедет в Москву, то только на сутки… Она может прилететь не только из-за тёплых чувств к бывшему свёкру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», — прокомментировал Дворцов.
По мнению медиаменеджера, появление примадонны в столице станет фурором. При этом Дворцов не исключил, что Пугачева может и отказаться. В этом случае приедет директор Пугачевой Елена Чупракова, чтобы оставить венок.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось о наследстве Бедроса Киркорова.

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Жил в США, столкнулся с изменой и остался один, вопреки слухам о романе с Паршутой: судьба Марка Тишмана до и после «Фабрики»
19 марта 2025, 15:40

Марк Тишман (Фото: Telegram-канал @marktishmanforfriends)

Песня «Я стану твоим ангелом» стала судьбоносной для Марка Тишмана. Именно она помогла пройти ему кастинг 7-го сезона «Фабрики звёзд» и обрести популярность.
Чем сегодня занимается Марк Тишман, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Марк Тишман появился на свет 22 августа 1979 года в Махачкале. Его мать работала медиком, а отец — инженером. Все детство Марк провел с бабушкой.

В школе мальчик принимал участие в различных сценках и вел мероприятия. Примечательно, что Марк также ходил в музыкальную школу. В 13 лет он выиграл конкурс, главным призом которого стала поездка в Калифорнию на полгода.

«У меня было классное детство. Воспоминания о Махачкале только самые теплые. Когда мне было 13 лет, приехали американцы. Теперь я понимаю, что они таким образом пытались свои ценности распространить. Ведь программа, которую они предлагали, специально была для всех республик бывшего Союза. Я в числе пятерых детей из Дагестана прошел дальше. У меня не было репетиторов, ничего. Обычная среднестатистическая школа», — вспоминал артист в одном из интервью.

После получения аттестата молодой человек переехал в Москву. Родители Марка настаивали на том, чтобы он стал юристом или дипломатом. Но в результате Тишман поступил на факультет иностранных языков. Однако вскоре он оставил престижный институт ради мечты стать музыкантом.

«Мне нужно было уехать в Москву, потому что я понимал — только там реально стать артистом. К тому же я осознавал, что у меня не было базы, чтобы так сразу поступить в музыкальное училище. Поэтому думал, куда смогу поступить, чтобы ещё оставалось время на занятия вокалом», — рассказывал Марк.

В университетские годы случай свел Тишмана с педагогом Гнесинки Владимиром Хачатуровым. Он давал Марку уроки вокала, а тот преподавал английский в училище. Наставник порекомендовал парню поступить в ГИТИС на факультет музыкального театра. В итоге Марк последовал совету Хачатурова.

Карьера


Первые выступления Марка Тишмана состоялись в институтские годы. По ночам он выступал в ресторане и получал гонорар в размере 50 долларов. Вскоре исполнитель осознал, что нужно уходить.

«Меня предупреждали, что я много лет будут в массовке. А я бредил песнями. Я уже в ресторане познал этот вкус, когда мне аплодируют. Я даже там пробовал петь свои песни», — делился Тишман.

После окончания вуза Марк активно искал работу и ходил по кастингам. Вскоре молодой человек присоединился к группе «Профсоюз». Коллектив гастролировал по городам и даже победил в нескольких конкурсах, однако певец понимал, что и этого недостаточно. Трудный период жизни побудил его написать композицию «Ближе к небу», за которую через несколько лет Тишман получил «Золотой граммофон».

В 2007 году Марк пришёл покорять «Фабрику звёзд». По словам артиста, когда ему поступил звонок из телецентра, он обрадовался и огорчился одновременно, поскольку ему предстояло рассказать педагогам из ГИТИСа, что его берут в «низовое» для театрала шоу.

Во время отборочных испытаний Тишман спел песню собственного сочинения «Я стану твоим ангелом». На проект исполнитель также взял диск с пятью песнями, которые впоследствии были поставлены на сцене Первого канала.

Марк Тишман (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)

В результате Марк попал в команду Константина Меладзе. За звание лучшего ему пришлось бороться с Владом Соколовским, Ритой Дакотой и Татьяной Богачёвой, Юлией Паршутой. Артисту удалось дойти до финала, он занял 2-е место.

Сразу после окончания «Фабрики» Тишман отправился в гастрольный тур. Так как он не стал победителем проекта, то продюсерский контракт ему не предложили. Со временем певец понял, что не нуждается ни в ком и может всего добиться сам.

В 2010 году исполнитель выпустил дебютный альбом «Песни про тебя». Затем он написал композиции для артистов и саундтреки к сериалам, телевизионным программам и мероприятиям.

В 2017-м Тишман и Юлия Паршута записали песни «Невыносимая» и «Больно, но красиво» и выпустили к ним клипы. Тогда же Марк представил второй альбом «730». В 2018 году он вышел на театральную сцену с моноспектаклем «Лица. Эффект отсутствия».

Затем музыкант на долгие годы взял паузу и сосредоточился на пиаре. Артист принимал участие в программе «Две звезды», где взял первое место с Нонной Гришаевой, примерил образы в пародийных проектах «Повтори!», «Один в один!».

В 2021 году стало известно, что Марк скрывался под маской Белого орла в шоу «Маска». Никто из членов жюри не смог угадать певца, но, по словам Тишмана, он этого и добивался. Спустя год он и сам занял судейское кресло в «Шоу Аватар».

Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)

В социальных сетях музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями своей творческой деятельности.

Личная жизнь


Многочисленные поклонники задаются вопросом: почему 45-летний Тишман до сих пор не обзавелся семьей? По словам Марка, в юности пережил он измену, причем в свой день рождения. О том, что возлюбленная не была верна ему, певец узнал от подруг девушки.

«Мне кажется, нет ни одного мужчины, которому бы когда-нибудь не изменила женщина. Моя история произошла, когда мы, будучи студентами театрального института, были совсем юными и горячими, желающими попробовать всё на свете. Об измене мне рассказали ее "добрые" подруги, которые, может быть, имели и сами на меня виды. Было очень больно, к тому же я узнал обо всем в день рождения», — пояснил Тишман в эфире передачи на Первом канале.

Во времена «Фабрики звёзд» музыкант и Корнелия Манго «сыграли свадьбу». Молодые облачились в праздничные наряды, выпили по бокалу шампанского и даже «скрепили» союз шуточным поцелуем. Стоит отметить, что все это было сделано исключительно для высоких рейтингов.

Одиночество певца породило множество слухов, некоторые из них касались ориентации Марка Тишмана. Комментируя многочисленные домыслы, артист отвечал, что «пока не встретил единственную».

В 2020 году в блоге исполнителя появились фотографии и видео с маленькой девочкой. Марк называл ее Ларой или Булочкой, а все расспросы поклонников, его ли это дочь, игнорировал. Выдвигались и другие версии: малышка была рождена суррогатной матерью или приходилась звезде российского шоу-бизнеса племянницей.

Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)

Стоит отметить, что долгое время возлюбленной Марка Тишмана считалась певица Юлия Паршута. Многочисленные снимки, совместные выходы на мероприятия и песни намекали на это. Однако артисты продолжали хранить молчание.

«Мы дружим, общаемся каждый день, нам интересно вместе. Обсуждаем что-то, смотрим театр, фильмы. Юля — человек, мнение которого для меня важно. Нам интересно друг за другом наблюдать, потому что параллельно мы идём по своим творческим путям, и дуэт наш как бы "спродюсирован" самой жизнью», — объяснял композитор.

Марк Тишман и Юлия Паршута (Фото: Инстаграм* @marktishman)

Марк Тишман сегодня


Сегодня Марк Тишман продолжает жить и работать в российской столице. Летом прошлого года на интернет-площадках состоялась премьера песни музыканта «Внутренний ребенок».

Исполнитель также принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», где не только поделился своим опытом участия в шоу, но и оставил для начинающих артистов своеобразную «Памятку современным фабрикантам».

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Стало известно, какое наследство оставил отец Филиппа Киркорова
19 марта 2025, 15:35

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии, сообщает «7Дней.ru».
Артист скончался 18 марта 2025 года, не оставив завещания. Однако, по мнению СМИ, все его имущество, вероятнее всего, перейдет сыну.

Кроме того, известно, что во время брака Бедрос Киркоров приобрел две квартиры в Нижнем Новгороде: одну оформил на себя, другую — на супругу. Позже выяснилось, что жена тайно переписала на себя обе. Несмотря на это, певец отказался подавать в суд, уступив просьбам сына.

Помимо недвижимости в Нижнем Новгороде, у Киркорова были две квартиры в Москве и дом в Болгарии.

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15-летнюю дочь Брежневой задержали в аэропорту
Дочь Брежневой Киперман оштрафовали в аэропорту за неправильное оформление визы
19 марта 2025, 15:30

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

За неправильное оформление визы задержали в аэропорту 15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман.
Как пишут бьюти-обозреватели, все произошло на паспортном контроле, когда девушка опаздывала на рейс. В результате 15-летняя пассажирка заплатила штраф в 650 евро, которые она собиралась потратить на тапочки.

Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.

Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.

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