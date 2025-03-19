«Ненавижу людей, которые воруют чужое»: кто обвинил задолжавшую ФНС Митрошину в воровстве

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В воровстве идей обвинила задержанную на неуплату налогов блогера Александру Митрошину звезда соцсетей Ольга Берек. Подробностями она поделилась в эфире «Пусть говорят».
Ольга была знаменита на просторах интернета в конце 2010-х, зарабатывая миллионы. Тогда они, по ее словам, с Митрошиной и познакомились.
История произошла в 2017 году, когда Митрошина, по словам Берек, появилась в чате по рекламе блогеров.
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«Вообще, я маркетолог, предприниматель, а блогеры в разных сетях нежно называют меня «мама-босс», — сказала Берек.Сегодня у Ольги полуторамиллионная аудитория, которой она рассказывает про идеи и блоги, а также обо всем, на чем она построила популярность. Митрошину она считает заработавшей миллиарды воровкой.
История произошла в 2017 году, когда Митрошина, по словам Берек, появилась в чате по рекламе блогеров.
«Митрошина со мной дружила, мы вели прямые эфиры, а потом тон ее резко изменился, она начала пропадать. И дальше я узнаю, что она создала такой же чат. И тут я вмешалась: а точно ли ты, точно ли сама и все сделала? Единственное, что я ей написала: „Я ненавижу людей, которые воруют чужое“. Все, дальше блок и мы с ней не общались никогда», — рассказала Ольга Берек.Митрошину задержали 7 марта в Сочи, ей предъявляют уклонение от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.
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Никита Кротов