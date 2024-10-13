Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

13 октября в народном календаре отмечается праздник «Михаил Соломенный». В православных храмах в этот день почитают святого Михаила. В прошлом существовало поверье, что если белки успевали сменить свои шубки на новые к Михаилу Соломенному, зима будет теплой и благоприятной.