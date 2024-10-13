Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

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Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на решение о пожизненном заключении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Согласно заявлению суда, он принял к рассмотрению жалобу на действия депутата Арашукова и его отца Рауля, а также других осужденных по делу.
В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры для Арашукова и его отца. Их родственники продолжают отстаивать свою невинность. Рауф Алашков и его отец Рауль не признали по существу дела никаких обвинений, включая в убийствах.
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«Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», – говорится в сообщении.
В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры для Арашукова и его отца. Их родственники продолжают отстаивать свою невинность. Рауф Алашков и его отец Рауль не признали по существу дела никаких обвинений, включая в убийствах.
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Александр Климов