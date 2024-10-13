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Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

13 октября 2024, 04:45
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на решение о пожизненном заключении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Согласно заявлению суда, он принял к рассмотрению жалобу на действия депутата Арашукова и его отца Рауля, а также других осужденных по делу.

«Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», – говорится в сообщении.



В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры для Арашукова и его отца. Их родственники продолжают отстаивать свою невинность. Рауф Алашков и его отец Рауль не признали по существу дела никаких обвинений, включая в убийствах.

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#жалобы
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#убийство
Депутат предложил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянке
Депутат Хамраев предложил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
13 октября 2024, 04:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Памятник Феликсу Дзержинскому должен быть возвращен на Лубянку в Москве. Депутат Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что настало время восстановить «историческую справедливость».
«Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», – заявил он.

Памятник Дзержинскому был установлен на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ России. Статуя стала символом августовского восстания 1991 года, после которого толпа попыталась самостоятельно ее разрушить. Вскоре после этого власти решили снести статую Дзержинского, и ее перенесли к Третьяковской галерее на Крымском Валу.

В 2021 году обсуждался вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Жителям Москвы предложили выбрать одного из двух кандидатов – Дзержинского и князя Александра Невского. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить голосование. Он посчитал, что процесс выбора превращается в «конфликт между людьми с разными взглядами».

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#москва
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Жителей Москвы предупредили о наступлении глубокой осени
Синоптик Леус: в Москве ожидают погружения в глубокую осень из-за циклона
13 октября 2024, 00:27

Фото: istock/Smileus

В понедельник, 14 октября, жителей Москвы ждет погружение в глубокую осень, заявил эксперт метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, октябрь еще не «напрягал» жителей столицы холодами и осадками, температура воздуха на три градуса выше нормы. В то же время в понедельник пройдут «сильные дожди» из-за североатлантического циклона «Хельма».

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру», – предупредил Леус.

Ранее Леус сообщил, что снег в Москве может пойти в начале следующей недели.

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Михаил Соломенный 13 октября: Почему нельзя носить грязную обувь и ходить в лес
13 октября 2024, 00:00

Фото: istock/ligora

13 октября в народном календаре отмечается праздник «Михаил Соломенный». В православных храмах в этот день почитают святого Михаила. В прошлом существовало поверье, что если белки успевали сменить свои шубки на новые к Михаилу Соломенному, зима будет теплой и благоприятной.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 13 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День святого Михаила — история

13 октября в православных храмах вспоминают святого Михаила, первого митрополита Киевского. По писаниям, в конце X века патриарх Николай II, правивший в Константинополе, инициировал поездку святого Михаила в Корсунь, где происходило крещение князя Владимира.

Святой Михаил сделал много для распространения христианства, посвятив всю свою жизнь этой миссии. Он скончался в Киеве, в Печерском монастыре, и был похоронен в Киево-Печерской лавре.

Традиции

На Михаила Соломенного в Руси существовал обычай сжигать соломенные постели. Этим занимались молодые замужние женщины, считая, что такой ритуал защитит от сглаза. В огонь вместе с постелью отправлялись и лапти, но с другой целью: наши предки верили, что таким образом «открываются ворота зиме».

Солома всегда пользовалась большим уважением на Руси, ей приписывали удивительные свойства и считали, что она обладает значительной силой. Например, по виду соломы, которую вытрясали перед сжиганием, можно было судить о ее хозяевах.

Фото: istock/OlgaKorica

Что нельзя делать 13 октября 2024

— Прогулки по лесу и времяпрепровождение на природе считались опасными, так как злые духи, встречающиеся в лесной чаще, могли помешать возвращению домой.

— Ношение грязной и изношенной одежды и обуви считалось неблагоприятным, так как это могло привлечь несчастья.

— Пускать в дом незнакомцев также было рискованно, поскольку среди них могли оказаться люди с магическими способностями. После такого визита покой и благополучие могли покинуть дом.

— Ложиться спать без смены постельного белья также не рекомендовалось, так как это могло привести к болезням.

Что можно делать 13 октября 2024

— Чтобы избавиться от порчи и сглаза, девушки сжигали старую набивку из подушек и матрасов, заменяя её на новую. Мужчины, в свою очередь, обновляли соломенные подстилки на крыльце и в доме.

— Для очищения от негатива нужно было отправиться в баню.

— Если в этот день начать реализовывать рабочие проекты, планы и идеи, они будут успешными.

Приметы на погоду

— Если листья с березы еще не осыпались, снег ляжет поздно;

— Если в этот день идет сухой снег, следующее лето будет теплым;

— Если в этот день вы услышите гром, зима будет короткая и малоснежная;

— Луна перед солнечным днем чистая и яркая.

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В NASA сообщили, когда вернут на Землю российского космонавта Александра Гребенкина
NASA: космонавт Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon 14 октября
12 октября 2024, 22:14

Фото: Роскосмос/Александр Гребёнкин

Российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в социальной сети X.
Отстыковка от Международной космической станции (МКС) произойдет 13 октября в 7:05 по восточному времени США (14:05 по московскому времени). Космонавты приводнятся во Флориде 14 октября в 15:38 по восточному времени — это 20:38 по московскому.

Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС ранее переносили из-за урагана «Милтон» в районах приводнения возле побережья штата Флорида.

Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами 4 марта. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки космического центра имени Джона Кеннеди.

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#космонавты
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#роскосмос
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Новые выделенные полосы появились в шести районах Москвы
12 октября 2024, 20:27

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в шести районах Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Отмечается, что в субботу в четырёх округах столицы заработали ещё около 13,5 километра выделенных полос. Благодаря им жители шести районов смогут быстрее и безопаснее добираться до работы, дома и иных социальных объектов, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, новые полосы появились в Тверской, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Коммунарке и Северном Тушине. Они охватывают свыше 70 городских и областных маршрутов, по которым ежедневно осуществляется более 290 тысяч поездок.

В общей сложности с начала этого года в Москве появились 24 выделенные полосы, общая протяжённость которых составляет около 26 километров.

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#москва
#дороги
#транспорт
#инфраструктура
#выделенные полосы
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Стало известно, за что оштрафовали вдову Маслякова
Главреда «КВН ТВ» Маслякову оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*
12 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семён Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* показаны без уточнения их статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о штрафе в размере четырёх тысяч рублей стало известно ещё 8 октября, однако причина его назначения названа только сейчас. Решением суда Маслякова была признана виновной по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

В материалах суда говорится, что в июне по телеканалу «КВН ТВ» показывали старые выпуски передачи «Вне игры». Там была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, однако отсутствовала необходимая маркировка, указывающая на его статус иноагента.

На следующий день в эфире крутили архивные выпуски «Высшей лиги. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшей лиги. Первый полуфинал – 2008». В членах жюри сидел Макаревич*, и при его объявлении также не был подписан статус.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#квн
#штраф
#телевидение
#программа
#иноагенты
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На Москву надвигается Североатлантический циклон «Хельма», ожидается мокрый снег
Циклон «Хельма» принесёт мокрый снег в Москву на следующей неделе
12 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/nemar74

На следующей неделе на Москву обрушится Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт с собой похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что из-за этого циклона погода станет пасмурной и ветреной, будут идти дожди, сопровождаемые первым в этом сезоне мокрым снегом. Температура воздуха понизится до 3... 5 градусов, что является климатической нормой для первых дней ноября.

Леус подчеркнул, что 15 октября Москва попадёт под влияние задней части циклона, движущегося в северо-западном направлении. Погода будет облачной с порывистым ветром, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

16 октября влияние «Хельмы» на погоду будет ослабевать, осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако температура не поднимется, оставшись на том же уровне, что и во вторник.

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#москва
#погода
#снег
#дождь
#циклон
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В «Ленкоме» рассказали о самочувствии актёра Александра Збруева
«Ленком»: Збруев продолжает лечение и пока не выйдет на сцену
12 октября 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает проходить курс лечения в больнице, поэтому в ближайшее время он точно не выйдет на сцену. Об этом пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова» сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Збруев готовится к выписке и уде 22 октября выйдет на сцену, где сыграет в спектакле «Вишнёвый сад».

Отмечается, что канал не обращался за информацией напрямую в театр. А полный актёрский состав спектакля был опубликован на официальном сайте «Ленкома» 3 октября. В нём Збруев не числится, поскольку он продолжает проходить плановое лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что актёр перенёс тяжёлую операцию.

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#театр
#актёр
#лечение
#больница
#здоровье
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Девять образовательных объектов построили инвесторы в Москве в этом году
12 октября 2024, 17:38

Фото: iStock/ilkercelik

Девять образовательных объектов были возведены инвесторами по договорам участия с начала года в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что новые объекты образования построены в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах Москвы. В общей сложности они вмещают в себя свыше трёх тысяч учеников школ и около 1,5 тысяч воспитанников детских садов. Все возведённые объекты передаются в городскую системы образования.

Новые объекты были построены девелоперами в рамках подписанных с руководством города договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Такой формат совместной работы позволяет Москве расширять образовательную инфраструктуру с привлечением частных инвесторов.

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#москва
#строительство
#школы
#детские сады
#инвесторы
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