Суд Саратова пересмотрит приговор по делу Фургала

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Первый кассационный суд Саратова пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из подсудимых Андрея Палея Артем Сарбашев.
Судебное заседание по делу состоится 23 августа. Также будут рассмотрены дела Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова – других обвиняемых по делу. Защита заявила о намерении обжаловать решение Люблинского городского суда.
Ранее Сергей Фургал не признал себя виновным в хищении активов МСП-Банка. Он назвал выдвинутые против него обвинения дымовой завесой. По словам экс-губернатора, в деле не было вменяемого ему состава преступления, то есть либо он не совершал преступления, либо это была законная деятельность по развитию бизнеса в регионе.
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Александр Климов