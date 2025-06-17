Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству
Арбитражный суд Московской области принял решение передать аэропорт Домодедово в собственность государства. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав недействительными ряд сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы «Домодедово» под иностранное влияние.
В результате, в доход государства взыскано 100% ООО «ДМЕ холдинг», контролирующего активы аэропорта. Иск был подан к группе компаний, связанных с аэропортом, и к владельцу Дмитрию Каменщику, сообщает Интерфакс со ссылкой на участника процесса.
Ранее суд принял обеспечительные меры, арестовав имущество группы «Домодедово» и запретив владельцам совершать действия, которые могли бы дестабилизировать работу аэропорта, включая вывод средств и распоряжение активами. Пишет ТАСС.
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