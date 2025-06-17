В Кузбассе перекрыли для ремонта трассу между Прокопьевском и Новокузнецком
В Кемеровской области 17 июня перекрыли на неопределенное время трассу между городами Прокопьевск и Новокузнецк для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖК и ДК Кузбасса.
«Выполняются работы по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск — Новокузнецк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что точные сроки завершения ремонтных работ не указываются. Однако автомобилистам пообещали организовать объездной маршрут.
По данным издания, ремонт проводится в рамках масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры региона.
Тем временем в Подмосковье восстановили около 7 тысяч пешеходных переходов. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — уже обновили 7,4 тыс. км линейной разметки и разметку почти на 6,8 тыс. пешеходных переходах для комфорта и безопасности участников движения», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, ликвидируются дефекты асфальтового покрытия, происходит уборка мусора и моется проезжая часть.