В Кузбассе перекрыли для ремонта трассу между Прокопьевском и Новокузнецком

17 июня 2025, 16:03

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

В Кемеровской области 17 июня перекрыли на неопределенное время трассу между городами Прокопьевск и Новокузнецк для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖК и ДК Кузбасса.







«Выполняются работы по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск — Новокузнецк», — говорится в сообщении.

«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — уже обновили 7,4 тыс. км линейной разметки и разметку почти на 6,8 тыс. пешеходных переходах для комфорта и безопасности участников движения», — сообщили в ведомстве.