В Кузбассе перекрыли для ремонта трассу между Прокопьевском и Новокузнецком

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

В Кемеровской области 17 июня перекрыли на неопределенное время трассу между городами Прокопьевск и Новокузнецк для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖК и ДК Кузбасса.



«Выполняются работы по капитальному ремонту моста через ручей Коварный на автомобильной дороге Прокопьевск — Новокузнецк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точные сроки завершения ремонтных работ не указываются. Однако автомобилистам пообещали организовать объездной маршрут.

По данным издания, ремонт проводится в рамках масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры региона.

Тем временем в Подмосковье восстановили около 7 тысяч пешеходных переходов. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — уже обновили 7,4 тыс. км линейной разметки и разметку почти на 6,8 тыс. пешеходных переходах для комфорта и безопасности участников движения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ликвидируются дефекты асфальтового покрытия, происходит уборка мусора и моется проезжая часть.
Элина Позднякова

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