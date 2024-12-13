«Ходила к гадалкам, помогала искать»: убийцей пропавшего 9-летнего мальчика внезапно оказалась его тётя

Фото: istock / feri ferdinan
В феврале 2021 года Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Мостовского района, обвиняемую в убийстве 9-летнего племянника. Она дала признательные показания.
За что тётя убила родственника и как удалось вычислить преступницу — в материале «Радио 1».
Ребенка искали на земле и с воздуха. Неравнодушные волонтеры, спасатели и полицейские прошерстили все подвалы и чердаки в Баговской. Было проверено десятки километров территории, где мог бы находиться малолетний.
Позже возникла версия, что мальчика могли выкрасть и отвезти в другой регион — ориентировки распространились по всей Российской Федерации. Однако через год стало известно, что тело находится во дворе частного дома родной тети мальчика.
Изначально подозрения падали на женщину, но веских доказательств не было. Родственница последняя видела племянника, в тот день из ее дома ребенок уходил ловить рыбу.
Россиянка уверяла, что попрощалась с ним и видела, как он шел к своей улице, но куда свернул — неизвестно. Только это была ложь — мальчик дом даже не покидал.
Мальчика она расчленила и положила останки в старую металлическую бутыль. Отдельно в пакет она кинула телефон и музыкальную колонку, с которыми мальчик не расставался. А сверху, по некоторым сведениям, она насыпала хлорку и песок. На протяжении года она добавляла эту смесь. Никогда даже не догадывался, что тело находится в сарае родственницы.
Фото: istock / StockSolutions
К слову, у осужденной есть трое детей. Как она пошла на такой зверский поступок — правоохранители до сих пор не выяснили. Выступая с последним словом в суде, она сказала, что не заслуживает прощения.
Фото: istock / zoka74
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Искали больше годаЭта страшная история шокировала всю страну в мае 2019 года. В маленькой станице Баговской пропал 9-летний ребенок. Никто из местных не понимал, как такое могло произойти — теряться просто негде.
Ребенка искали на земле и с воздуха. Неравнодушные волонтеры, спасатели и полицейские прошерстили все подвалы и чердаки в Баговской. Было проверено десятки километров территории, где мог бы находиться малолетний.
Позже возникла версия, что мальчика могли выкрасть и отвезти в другой регион — ориентировки распространились по всей Российской Федерации. Однако через год стало известно, что тело находится во дворе частного дома родной тети мальчика.
Изначально подозрения падали на женщину, но веских доказательств не было. Родственница последняя видела племянника, в тот день из ее дома ребенок уходил ловить рыбу.
Россиянка уверяла, что попрощалась с ним и видела, как он шел к своей улице, но куда свернул — неизвестно. Только это была ложь — мальчик дом даже не покидал.
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Причина — громкая музыкаВ СУ СК по региону пояснили, что женщина намеренно путала следствие, изображая активное участие в поисках. Кроме того, она с матерью мальчика посещала гадалок. Вероятно, так женщина пыталась снять с себя подозрения. Однако вскоре правда всплыла — июльской ночью 2020 года в Баговскую прибыли десятки силовиков.
«Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа. Он громко слушал музыку и на ее замечания «сделать потише» не реагировал. расскзаали «Комсомольской правде — Кубань» в прокуратуре края.Тогда женщина разгневалась и начала душить племянника, а затем избавилась от тела.
Мальчика она расчленила и положила останки в старую металлическую бутыль. Отдельно в пакет она кинула телефон и музыкальную колонку, с которыми мальчик не расставался. А сверху, по некоторым сведениям, она насыпала хлорку и песок. На протяжении года она добавляла эту смесь. Никогда даже не догадывался, что тело находится в сарае родственницы.
Фото: istock / StockSolutions
Помогла знойная погодаЕсть информация, что преступницу удалось вычислить из-за жары. 40-градусная температура повлияла на останки, и со двора женщины начала доноситься тошнотворная вонь.
К слову, у осужденной есть трое детей. Как она пошла на такой зверский поступок — правоохранители до сих пор не выяснили. Выступая с последним словом в суде, она сказала, что не заслуживает прощения.
Фото: istock / zoka74
«Никаких снисхождений не прошу, готова к самому строгому наказанию», — слегка заикаясь, заявила подсудимая.В ходе вынесения приговора были учтены смягчающие вину обстоятельства: наличие троих малолетних детей и раскаяние. Женщину приговорили к наказанию сроком на 13 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
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Алина Юрчак