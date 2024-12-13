«Ходила к гадалкам, помогала искать»: убийцей пропавшего 9-летнего мальчика внезапно оказалась его тётя

В начале августа 2024 года в Чапаевске, небольшом городке в Самарской области, произошла ужасная трагедия — убили двухлетнюю девочку. Виновника нашли довольно быстро — им оказался 36-летний Сергей Ващенко, сосед семьи. ​Хотя изначально он активно участвовал в поисках ​ребёнка, делал вид, что помогает, а позже и вовсе ​сам её нашёл. Но следователи не поверили мужчине, тем более, однажды он уже отсидел срок за убийство. ​Подробнее об этом ужасном происшествии расскажет «Радио 1».