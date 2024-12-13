Вернувшийся домой боец СВО из Удмуртии узнал об отправленных в детдом детях

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Вернувшемуся со спецоперации россиянину из Удмуртии вернули отправленных в детдом детей, проинформировали в объединенной региональной судебной пресс-службе.
Уточняется, что 52-летний ветеран боевых действий жил с 41-летней замужней сожительницей, у пары родились дети. При этом в документах отцом значился официальный муж.
Когда мужчина уехал на спецоперацию, его сожительницу осудили за приобретение наркотиков, дети же отправились в детдом. Позже бойца ранили, а вернувшись домой, он узнал о случившемся и обратился к Фемиде.
Детей вернули настоящему отцу по результатам экспертизы.
Ранее сообщалось, как бойцы спецоперации ликвидировали боевика ВСУ благодаря его вредной привычке.
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Когда мужчина уехал на спецоперацию, его сожительницу осудили за приобретение наркотиков, дети же отправились в детдом. Позже бойца ранили, а вернувшись домой, он узнал о случившемся и обратился к Фемиде.
Детей вернули настоящему отцу по результатам экспертизы.
Ранее сообщалось, как бойцы спецоперации ликвидировали боевика ВСУ благодаря его вредной привычке.
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Никита Кротов