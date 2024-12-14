Пермяк подал иск на миллион рублей за падение на тротуаре и выиграл суд

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Житель Перми выиграл суд против МКУ «Содержание объектов благоустройства» и ООО «БОР» после падения на обледеневшем тротуаре, которое привело к серьёзной травме. Молодой человек потребовал миллион рублей компенсации морального вреда.
В результате суд частично удовлетворил иск жителя Перми, взыскав с компании 300 тысяч рублей, передает «Ura.ru».
Инцидент произошёл 3 февраля 2024 года, когда несовершеннолетний пермяк возвращался из магазина и поскользнулся на обледенелой дороге возле дома. Упав, он получил перелом правого колена и был вынужден провести 41 день на больничном.
Суд установил, что ответственность за ненадлежащее содержание тротуаров несёт ООО «БОР», которое по муниципальному контракту обязано обеспечивать безопасность дорожного движения.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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Инцидент произошёл 3 февраля 2024 года, когда несовершеннолетний пермяк возвращался из магазина и поскользнулся на обледенелой дороге возле дома. Упав, он получил перелом правого колена и был вынужден провести 41 день на больничном.
Суд установил, что ответственность за ненадлежащее содержание тротуаров несёт ООО «БОР», которое по муниципальному контракту обязано обеспечивать безопасность дорожного движения.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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Мария Моисеева