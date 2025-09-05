Суд узнал о втором гражданстве задержанной актрисы Аглаи Тарасовой
Российская актриса Аглая Тарасова, помимо российского гражданства, также имеет паспорт Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу Домодедовский суд Подмосковья рассматривает ходатайство следствия об избрании для Тарасовой меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о контрабанде наркотиков, которые были обнаружены у неё по прилету из Израиля в аэропорту Домодедово.
В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, по которой ей грозит до семи лет лишения свободы.
Тарасову задержали 28 августа с вейпом, заправленным гашиш-маслом.
