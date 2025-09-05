Возлюбленный Аглаи Тарасовой прокомментировал её задержание с наркотиками в Домодедово
Возлюбленный Аглаи Тарасовой, актёр Антон Филипенко, прокомментировал сообщения о задержании артистки с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Филипенко отметил, что последний раз общался с девушкой два дня назад, однако о её задержании знает. Сейчас он собирается ехать в отдел полиции.
При этом актёр подчеркнул, что ничего не знает о возможном употреблении Тарасовой запрещённых веществ.
Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту в пятницу. У неё обнаружили при себе вейп с гашиш-маслом. В отношении звезды фильма «Лёд» возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ. В скором времени будет избрана мера пресечения.
