Возлюбленный Аглаи Тарасовой прокомментировал её задержание с наркотиками в Домодедово

05 сентября 2025, 12:57

Возлюбленный задержанной Тарасовой не знал об употреблении ею наркотиков

Антон Филипенко (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Возлюбленный Аглаи Тарасовой, актёр Антон Филипенко, прокомментировал сообщения о задержании артистки с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.