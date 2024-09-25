Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

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Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он арестован до 18 ноября.
Свою вину он не признал.
Ранее сообщалось, что в Луганске полиция задержала отправившегося добровольцем на СВО экс-мэра города-курорта Копайгородского. Его доставили в Москву для вынесения приговора. Чиновника, предположительно, обвиняют в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах Сочи. В отношении него было заведено уголовное дело о растрате.
Копайгородский ушёл в отставку в мае 2024 года.
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Свою вину он не признал.
Ранее сообщалось, что в Луганске полиция задержала отправившегося добровольцем на СВО экс-мэра города-курорта Копайгородского. Его доставили в Москву для вынесения приговора. Чиновника, предположительно, обвиняют в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах Сочи. В отношении него было заведено уголовное дело о растрате.
Копайгородский ушёл в отставку в мае 2024 года.
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Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского
В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия
Анастасия Чинкова