Суд в Москве арестовал блогера Камикадзе Ди*

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Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции.
Его обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение фейков о ВС РФ). Ходатайство следствия о взятии Дмитрия Иванова* под стражу было удовлетворено. Блогера заочно арестовали на два месяца с момента задержания на территории РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди*. Блогеру предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас живет в Чехии.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Дарья Осипова