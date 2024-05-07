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Суд в Москве арестовал блогера Камикадзе Ди*

Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки о ВС России
07 мая 2024, 10:56
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение фейков о ВС РФ). Ходатайство следствия о взятии Дмитрия Иванова* под стражу было удовлетворено. Блогера заочно арестовали на два месяца с момента задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди*. Блогеру предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.



В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас живет в Чехии.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
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В Подмосковье проверили безопасность более 170 аттракционов
07 мая 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверку свыше 170 аттракционов провели инспекторы гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за минувшую неделю, в результате было выявлено несколько нарушений, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
«Всего за неделю инспекторы проверили 173 аттракциона. В результате в городских округах Пушкино и Мытищи были выявлены незарегистрированные в Управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства. Эксплуатантам уже объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в регионе продолжатся усиленные проверки аттракционов, так как впереди длинные праздники, а это значит, что востребованность аттракционов у населения возрастёт.

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#подмосковье
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В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
07 мая 2024, 10:52

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

Представители подмосковных властей проведут в среду, 15 мая личные приёмы жителей по вопросам, с которым люди обращались к губернатору и в правительство Московской области.
Приём 15 мая будет проводиться с 10:00 до 15:00.

Граждане смогут обратиться с вопросами к представителям министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Также состоится встреча жителей с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.

Кроме этого, приём проведут главы, их заместители и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.

Стоит отметить, что в этот же день состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.

Прием министерств образования и соцразвития будет проводиться в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске.

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#здравоохранение
#красногорск
#мероприятия
#приём
#сво
#губернатор
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В США начали новое расследование в отношении Boeing
WSJ: FAA США начало новое расследование против Boeing после подделки документов
07 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/frentusha

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом информирует Wall Street Journal.
Уточняется, что решение было принято после того, как выяснилось, что сотрудники компании могли пропустить ряд проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner. Их также заподозрили в подделке документов.

В прошлом месяце корпорация уведомила FAA о том, что, возможно, не закончила необходимые проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.

Ранее сообщалось, что в США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Примечательно, что 45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни.

Напомним, громкие расследования начались на фоне инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе.

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#проверки
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#сотрудники
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#самолет
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В Подмосковье упростили подачу заявки на соципотеку
07 мая 2024, 10:24

Фото: iStock/SeventyFour

Подать заявку на получение социальной ипотеки в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь для того, чтобы подать заявку на получение льготной ипотеки, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить к заявлению необходимые документы. Далее нужно дождаться ответа: он придёт в личный кабинет», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она напомнила, что право на социальную ипотеку имеют учителя, молодые учёные, медики, а также тренеры и уникальные специалисты в сфере оборонной промышленности. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2016 года. По данной программе, основное тело кредита на жильё выплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по займу.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Классная география»
07 мая 2024, 10:22

Фото: iStock/Choreograph

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Классная география».
Целью конкурса, как сообщили «Радио 1» в Русском географическом обществе, является повышение интереса к географии России среди детей и взрослых, рост престижа профессии географа и поиск новых подходов к организации образовательного процесса.

Конкурс стартует 19 апреля и продлится до ноября этого года. Он будет состоять из трёх этапов: проведения открытого урока географии от учителя, проведения урока школьниками для родителей и учителей и встречи участников с организаторами штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Школу-полуфиналисты в качестве приза получат оформление школьных парт портретами выдающихся членов Русского географического общества, первооткрывателей, путешественников и учёных-географов.

Финалисты конкурса получат ценные призы от Общества для оснащения и оформления класса географии.

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#учителя
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Созданный Пригожиным «Конкорд» решил продать фабрику-кухню в Ленобласти
«Ъ»: созданный Пригожиным «Конкорд» продал фабрику-кухню в Янино RBE Group
07 мая 2024, 10:16

Фото: iStock/fizkes

Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню под Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Входящая в группу компаний ООО «Комбинат питания» продала запущенный в 2010 году в Янино комбинат-питания, выпускающий до ста тысяч готовых блюд в сутки. На строительство кухни-фабрики «Конкорд» выделял около двух миллиардов рублей.

В настоящее время новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску. Уточняется, что новым владельцем могла стать RBE Group Андрея Шокина.

Напомним, после гибели Пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года доверительным управляющим основанных им компаний стал сын Павел.

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«Из уважения к Путину»: Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы
Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы
07 мая 2024, 10:16

Фото: iStock/fizkes

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

Он рассказал, что участвует в мероприятии, чтобы почтить память прадедушки-ветерана, а также из уважения к президенту РФ Владимиру Путину.

Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. В марте он попросил президента России предоставить ему гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#день победы
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В Подмосковье построили новый дом для переселенцев
07 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Пушкино построили новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый дом расположен на на улице Октябрьской в городском округе Пушкино.

«Восьмиэтажное здание рассчитано на 65 квартир, готовых к заселению — с чистовой отделкой, как внутренних помещений, так и мест общего пользования. Для жителей представлены различные планировки — от однокомнатных до пятикомнатных. Дом построен по современным технологиям с высокой энергоэффективностью», — сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что на территории здания также обустроены детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства для удобства жителей.

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#здание
#площадки
#переселение
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Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии за апрель
07 мая 2024, 10:00

Фото: iStock/Serhii Hryshchyshen

Водители-дальнобойщики имели самое высокое среднее зарплатное предложение в апреле текущего года.
Согласно результатам исследования, которые предоставили «Радио 1» в «Авито Работе», профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в первом квартале текущего года. Такие специалисты в среднем получают 185 912 рублей.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых специальностей заняли бурильщики с зарплатой в 127 281 рублей, что на 44% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Завершает тройку лидеров специальность токаря. Здесь работодатели в прошлом месяце предлагали 112 867 рублей.

Последние места в пятёрке самых высокооплачиваемых профессий заняли водитель самосвала и автоэлектрик со средними зарплатами 110 497 рублей и 108 807 рублей соответственно.

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#зарплата
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