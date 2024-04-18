В Кремле назвали незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

Фото: сайт Кремля
Накладывая арест на собственность россиян, власти Франции подрывают основы собственной правовой системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, любое посягательство на частную собственность априори является незаконным. Так он прокомментировал публикации французских СМИ об аресте виллы, которая принадлежит одному из российских бизнесменов.
Песков подчеркнул, что Россия неоднократно сообщала о своей позиции на этот счет, и с тех пор ничего не изменилось.
От дальнейших комментариев представитель Кремля отказался, заявив, что вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем прерогатива Кремля.
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Песков подчеркнул, что Россия неоднократно сообщала о своей позиции на этот счет, и с тех пор ничего не изменилось.
От дальнейших комментариев представитель Кремля отказался, заявив, что вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем прерогатива Кремля.
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Алёна Самарева