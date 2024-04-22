В Москве отклонили жалобу на арест главы СБУ Малюка

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
Малюк был заочно арестован Басманным районным судом столицы по статье о «Теракте». Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Позднее защита обжаловала это решение.
Как пояснил РБК вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев, российский адвокат Малюка должен был подать апелляцию, хоть и назначен государством. Письменного одобрения от подзащитного при этом не требуется.
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Малюк был заочно арестован Басманным районным судом столицы по статье о «Теракте». Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Позднее защита обжаловала это решение.
Как пояснил РБК вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев, российский адвокат Малюка должен был подать апелляцию, хоть и назначен государством. Письменного одобрения от подзащитного при этом не требуется.
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Алёна Самарева