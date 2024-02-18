Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций

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Трое участников несанкционированных акций в Москве были арестованы Тверским судом Москвы на 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из суда.
«Суд присудил троим лицам административный арест сроком на 15 суток», — подтвердили в суде.Они были признаны виновными по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному требованию сотрудника полиции).
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