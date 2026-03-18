В Мособлдуме рассказали, какие штрафы грозят пользователям электросамокатов
Электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Как и в случае с автомобилями, для них существуют правила управления. Их нарушение влечет за собой штрафы. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Коркин рассказал, что за превышение скорости на электросамокате, выезд в запрещенные зоны и езду вдвоем предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За создание препятствий для движения или выход на проезжую часть придется заплатить 1000 рублей. Если же водитель будет пьян, штраф составит от 1000 до 1500 рублей.
Если в результате неосторожности нарушителя будет причинен вред здоровью человека легкой или средней тяжести, ему придется заплатить от 1000 до 1500 рублей. Непредоставление преимущества пешеходу влечет за собой штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Депутат пояснил, что к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся устройства, вес которых не превышает 35 килограмм, а мощность двигателя — не более 0,25 киловатта. Для управления такими средствами не требуется водительское удостоверение категории «М» или свидетельство о регистрации транспортного средства.
Читайте также: