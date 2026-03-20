В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок
В Госдуме предложили ввести штрафы за призывы к травле решивших сделать аборт россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В нем говорится, что в последние годы в публичном пространстве стали чаще встречаться высказывания, прямо призывающие к осуждению и преследованию женщин, воспользовавшихся законным правом на искусственное прерывание беременности.
Инициатива представлена членами фракции «Новые люди». За подобное поведение они предлагают назначать штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. Законопроект направили на отзыв в правительство России.
Ранее сообщалось, что ГД отклонила идею 50-процентной скидки на транспортный налог для аккуратных водителей.
