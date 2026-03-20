Достижения.рф

В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

В ГД предложили штрафовать за призывы к травле россиянок, решивших сделать аборт
Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме предложили ввести штрафы за призывы к травле решивших сделать аборт россиянок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.



В нем говорится, что в последние годы в публичном пространстве стали чаще встречаться высказывания, прямо призывающие к осуждению и преследованию женщин, воспользовавшихся законным правом на искусственное прерывание беременности.

Инициатива представлена членами фракции «Новые люди». За подобное поведение они предлагают назначать штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. Законопроект направили на отзыв в правительство России.

Ранее сообщалось, что ГД отклонила идею 50-процентной скидки на транспортный налог для аккуратных водителей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0