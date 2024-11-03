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Иноагент Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест по делу о фейках о ВС РФ

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Актер Артур Смольянинов*, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ и возбуждении вражды, не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. В них указывается, что решение уже вступило в законную силу.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — говорится в документах.
Напомним, Смольянинова* заочно арестовали на два месяца во вторник, 29 октября, по обвинению по статье о возбуждении ненависти либо вражды и по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.



Артур Смольянинов* снимался в фильмах «Девятая рота», «Духless», «Белая гвардия» и других. В 2022 году сбежал из России, раскритиковав политику руководства страны за проведение СВО. Через некоторое время актер заявил, что не против нанесения ядерного удара по России, а также то, что готов воевать против своей страны на стороне Украины. В январе 2023 года его признали иностранным агентом.

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*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов
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В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет
03 ноября 2024, 04:46

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Башкирии этой ночью, 3 ноября, сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Авария произошла на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр.
«Произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — указано в заявлении ведомства.
В надзорном органе добавили, что к месту происшествия выехал восстановительный состав со станции «Дема», задержек в движении других поездов удалось избежать.
«Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подытожили в прокуратуре.
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#прокуратура
#происшествия
#станции
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В Краснодарском крае лесной пожар вспыхнул на площади 17 га
02 ноября 2024, 22:37

Фото: iStock/ Олег Копьёв

В Новопокровском районе Кубани произошёл лесной пожар, площадь возгорания которого составляет 17 гектар, сообщает Телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества», — сообщает оперативный штаб региона.
В 15:10 2 октября на пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного поступили сообщения о пожаре. К 19:25 огонь прошёл 17 гектаров.

Тушить огонь помогают 45 человек, в устранении возгорания также задействовали 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Тушение пожара замедляет сильный ветер, но оперштаб заявил, что происшествие не представляет опасности для населённых пунктов.

Ранее на крыше многоквартирного дома в камчатском селе Сосновка произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.

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#оперштаб
#дома
#краснодарский край
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Из-за урагана в Финляндии в 16 тыс. домах пропало электричество
02 ноября 2024, 21:28

Фото: iStock/ gjp311

В Финляндии в пятницу прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов, информирует компания Fingrid.
Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу, на восстановление которых потребуется около недели. Электричество отключили в регионе Варсинайс-Суоми, а также в провинциях Похьянмаа и Сатакунта.

ЛЭП снесло во время мощного ветра, порывы которого достигали 33,5 метров в секунду. Шторм «Лили» — первый зарегистрированный в стране ураган. К этой группе относят только те ветра, скорость которых больше 33 метров в секунду.

Из-за урагана почти 16 тысяч домов и 67 тысяч местных жителей остались без электричества. В спасательные службы также поступило более ста срочных вызовов.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил о формировании урагана «Оскар» в Атлантическом океане.

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#финляндия
#дома
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В Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё вступился
02 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/ Rex_Wholster

Украинский военнослужащий в Одессе избил на улице женщину, а потом выстрелил в прохожего, который за неё заступился, сообщает Телеграм-канал «Страна.ua».
1 ноября у мужчины и двух женщин возник конфликт на дороге, в ходе которого правонарушитель нанёс одной из них телесные повреждения.

Очевидец, проходивший мимо, пытался защитить пострадавшую, но инициатор драки достал пистолет и выстрелил в молодого человека. Потом он спешно скрылся с места происшествия.

Через какое-то время его задержали правоохранительные органы. Стрелявший оказался действующим военнослужащим, а оружие травматическим. Пострадавший молодой человек сейчас госпитализирован с ранениями шеи и грудной клетки.

Также правонарушителю предъявили обвинения.

Ранее в Бурятии силовики задержали гражданина, который хотел украсть ребёнка и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

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#военные
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Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью
02 ноября 2024, 20:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На трассе М-7 «Волга» под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Татарстан.
Отмечается, что примерно на 778-м километре автодороги столкнулись две фуры, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно был потушен, однако пришлось закрыть движение на трассе в оба направления, сообщает федеральное управление «Волго-Вятскуправтодор».

В настоящее время проводятся работы по расчистке проезжей части. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Также администрация паромной переправы Аракчино-Верхний Услон в соцсетях опубликовала пост о том, что в субботу переправа, являющаяся альтернативным путём объезда участка аварии, будет работать «до последнего клиента».

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#автодороги
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Первый официально работающий кот в России пропал в Перми
02 ноября 2024, 19:57

Фото: iStock/ marieclaudelemay

В Перми пропал кот Барсик, который прославился в интернете — он стал первым официально трудоустроенным котом в России, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Хозяин кота Василий Кучумов рассказал, что ночью 1 ноября животное сбежало из его таунхауса в пермском микрорайоне Висим. Кота не могут отыскать уже больше суток. Есть предположение, что Барсик «отправиться за кошечкой и загулять».

За поимку питомца Кучумов обещает заплатить 75 тысяч рублей. Также за любую достоверную информацию о местонахождении кота он щедро отблагодарит неравнодушного гражданина.

Барсик прославился в сети ещё в 2016 году. Тогда пермская строительная компания в качестве пиар-хода трудоустроила кота. Барсик «вёл» страницы в социальных сетях, посещал новые квартиры за зарплату в 33 тысячи рублей. У кота было своё рабочее место, личный водитель. Потом Барсик работал директором магазина, кофейни.

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В США свинья напилась пива и захмелела

В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой

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#бизнесмен
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В США свинья напилась пива и захмелела
02 ноября 2024, 19:33

Фото: iStock/ Sonja Rachbauer

В США свинья по кличке Клубника выпила всё пиво, что было в гараже у её хозяйки, и захмелела, сообщает Newsweek.
33-летняя Морган Маллинс живёт на ферме в городе Гилл, штат Колорадо. У неё на участке есть свинья по кличке Клубника, которую хозяйка с супругом называют «любовью всей жизни». Животное с ними уже семь лет, дружит с уткой и гуляет где хочет.

Недавно свинья пробралась в гараж, где было припасено хозяйское пиво — спиртное хранилось там для празднования Дня независимости в июле. Клубнику заинтересовали жестяные банки. Она сумела их открыть, а потом выпила всё, что смогла. Маллинс обнаружила свинью уже пьяной. Клубника непрерывно смотрела в одну точку, а во время ходьбы качалась из стороны в сторону и спотыкалась. Хозяйка сняла свинью на видео и подписала: «Клубника залезла в ящик с пивом в гараже. Она так напилась!».

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#животное
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#сша
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В Германии неизвестные разлили кислоту на месте проведения конференции партии АдГ
Bild: в Германии люди в масках разлили кислоту на месте конференции партии АдГ
02 ноября 2024, 19:33

Фото: iStock/sorn340

Двое неизвестных со скрытыми за масками лицами разлили неизвестную сильно пахнущую жидкость, предположительно кислоту, в помещении культурного центра в городе Хенштедт-Ульцбурге, где должна состояться конференция правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет немецкая газета Bild.
Отмечается, что оба злоумышленника были одеты в костюмы в честь Хэллоуина. Они разлили неизвестное сильно пахнущее вещество в санитарной зоне центра. Прибывшие на место пожарные в дыхательных масках прошли в здание и взяли пробы жидкости. Однако полиция отказалась раскрывать её состав.

При этом подчёркивается, что жидкость была разлита в тот момент, когда центр был открыт для всех желающих из-за проведения мероприятия, не имеющего отношения к партии АдГ.

В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушителей разыскивают полицейские.

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#пожарные
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В Кировской области фура протаранила остановку, есть пострадавшие
МЧС: в Кировской области фура протаранила остановку, пострадали три человека
02 ноября 2024, 18:56

Фура въехала в остановку в Омутнинске Кировской области (Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области)

Фура влетела в остановку в городе Омутнинск Кировской области. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в субботу днём.

Фура въехала в кирпичную остановку, которая от удара была полностью разрушена. В результате ДТП пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые разобрали обрушившиеся конструкции, чтобы найти под завалами возможных пострадавших. К счастью, там никого не оказалось.

Как сообщили в управлении МВД РФ по Кировской области, сначала водитель фуры Shacman столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. Автомобиль в это время столкнулся с «КамАзом».

По факту произошедшего проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

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