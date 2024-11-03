Иноагент Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест по делу о фейках о ВС РФ

Фото: iStock/Zolnierek
Актер Артур Смольянинов*, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ и возбуждении вражды, не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. В них указывается, что решение уже вступило в законную силу.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — говорится в документах.Напомним, Смольянинова* заочно арестовали на два месяца во вторник, 29 октября, по обвинению по статье о возбуждении ненависти либо вражды и по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Артур Смольянинов* снимался в фильмах «Девятая рота», «Духless», «Белая гвардия» и других. В 2022 году сбежал из России, раскритиковав политику руководства страны за проведение СВО. Через некоторое время актер заявил, что не против нанесения ядерного удара по России, а также то, что готов воевать против своей страны на стороне Украины. В январе 2023 года его признали иностранным агентом.
Читайте также:
Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм
Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом
Вделе бывшей телеведущей Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты
*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов
Данил Пономарев