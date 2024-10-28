Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм

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Общественники из движения «Зов народа» призвали провести проверку на экстремизм в отношении певца Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом Профессор Лебединский. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Минюст РФ с просьбой проверить певца на предмет экстремизма и признать его иностранным агентом.
Причиной этого обращения стали его публичные высказывания после переезда в Соединенные Штаты Америки. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника пропагандирует ненависть и призывает к насилию.
Профессор Лебединский стал известен в середине 1990-х годов. Россию он покинул в начале 2010-х годов. В последние годы Лебединский высказывает недовольство по поводу своих ментальных расстройств.
Профессор Лебединский появился на свет 28 мая 1968 года в Ленинграде, долгое время проживал на Васильевском острове в семье профессоров.
Его отец занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском университете. В семье, помимо Алексея, росли братья Дмитрий и Игорь, а также сестры Евгения и Анна.
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Причиной этого обращения стали его публичные высказывания после переезда в Соединенные Штаты Америки. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника пропагандирует ненависть и призывает к насилию.
Профессор Лебединский стал известен в середине 1990-х годов. Россию он покинул в начале 2010-х годов. В последние годы Лебединский высказывает недовольство по поводу своих ментальных расстройств.
Профессор Лебединский появился на свет 28 мая 1968 года в Ленинграде, долгое время проживал на Васильевском острове в семье профессоров.
Его отец занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском университете. В семье, помимо Алексея, росли братья Дмитрий и Игорь, а также сестры Евгения и Анна.
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Дарья Осипова