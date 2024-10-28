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Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм

Shot: общественники призвали проверить Профессора Лебединского на экстремизм
28 октября 2024, 15:03
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Общественники из движения «Зов народа» призвали провести проверку на экстремизм в отношении певца Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом Профессор Лебединский. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Минюст РФ с просьбой проверить певца на предмет экстремизма и признать его иностранным агентом.

Причиной этого обращения стали его публичные высказывания после переезда в Соединенные Штаты Америки. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника пропагандирует ненависть и призывает к насилию.



Профессор Лебединский стал известен в середине 1990-х годов. Россию он покинул в начале 2010-х годов. В последние годы Лебединский высказывает недовольство по поводу своих ментальных расстройств.

Профессор Лебединский появился на свет 28 мая 1968 года в Ленинграде, долгое время проживал на Васильевском острове в семье профессоров.

Его отец занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском университете. В семье, помимо Алексея, росли братья Дмитрий и Игорь, а также сестры Евгения и Анна.

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Ветеран ЧВК «Вагнер» пожаловался на кавказцев с битами
Ветеран-инвалид из Ставрополя попросил помощи у «Русской общины» из-за кавказцев
28 октября 2024, 14:20

Фото: iStock/ fortton

Ветеран, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер», обратился за помощью к «Русской общине» из-за страха перед кавказцами.
Во время выполнения боевых задач на передовой военный травмировался и стал инвалидом.

Информацию о жалобе опубликовали в Телеграм-канале «Община Новости» 28 октября. Ветеран боевых действий попросил представителей движения «Русская община» защитить его от кавказцев.

Однажды возле дома, в котором сейчас проживает участник СВО, собралось примерно пятнадцать кавказцев. Они были вооружены битами и цепями. Военный почувствовал неладное и позвонил представителям движения «Русская община» города Ставрополь. После просьбы о помощи около десяти активистов движения выехали на место. Беседа «Русской общины» и кавказцев прошла спокойно, без рукоприкладства. Потом ветеран поблагодарил активистов движения за своевременную помощь.

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В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса
28 октября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова продолжается. Реконструкция медицинского учреждения площадью более девяти тысячи квадратных метров началась в 2023 году, и на сегодняшний день выполнено около 70% работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил больницу для проверки хода работ.

«На данный момент на площадке 110 человек и пять единиц техники. С декабря начнутся пусконаладочные работы, соответственно, увеличим количество людей», — сообщил Иванов.
Здание было построено в 1976 году. Оно является одним из старейших хирургических корпусов в Московской области. После ремонта в больнице появятся четырёхместные палаты с санузлами, операционные и реанимационные блоки.

Кроме того, планируется оборудовать хирургические, урологические, гинекологические, нейрохирургические, реанимационные и другие отделения. В больнице будут доступны компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентгенологические исследования.

В обновлённом отделении экстренной госпитализации будет внедрена система распределения пациентов на три потока:

  • «зелёный» — пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа;
  • «жёлтый» — пациенту со средним уровнем тяжести будет оказана оперативная помощь;
  • «красный» — пациент в критическом состоянии будет незамедлительно в палату противошоковой терапии.
Завершение капитального ремонта запланировано на февраль следующего года.

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#одинцово
#подмосковье
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В Одинцовском городском округе отремонтировали стадион Кубинской СОШ №1
28 октября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Стадион Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко стал местом отдыха и занятий спортом для многих поколений жителей города, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
За последние годы спортивные объекты и покрытия сильно износились. В этом году началась масштабная реконструкция стадиона. Обновлённый объект посетил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Работы стартовали в начале лета. За несколько месяцев спортивное ядро преобразилось: благоустроена территория, уложено новое покрытие на площадках и искусственный газон на поле, установлено новое современное спортивное оборудование, сделана трибуна для зрителей. Теперь это, по сути, новая зона для занятия спортом и физкультурой, отвечающая всем требованиям сегодняшнего дня», — сообщил Иванов.
Теперь на обновлённом стадионе каждый сможет найти разнообразные возможности для активного отдыха. Для жителей будут доступны футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, разнообразные тренажёры, включая зону для занятий боксом. Также рабочие установили песчаное покрытие для игры в пляжный волейбол.


«Я живу в этом Городке с девяносто пятого года, с самого его основания и, конечно, раньше такой красоты не было. Сделали все для людей. Очень хочется сказать спасибо за то, что при реконструкции учитывали все просьбы жителей. Действительно проделан очень большой объем работы, получился прекрасный стадион», — отметил тренер по теннису Сергей Стародумов.
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В Московской области в этом году планируют благоустроить 90 объектов
28 октября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году запланировано открыть после реконструкции 90 объектов благоустройства. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«В частности, будет открыто 12 парков. Откроется 12 лесопарков, из которых уже доступно для посещения семь. В планах также – благоустройство 24 пешеходных зон и площадей. Среди них уже доступно 11. Это, например, Советская площадь в Дмитровском городском округе, «Аллея Славы» в Луховицах, площадь Победы по Фрязине, Лесной бульвар в городском округе Протвино и «Маршрут поколений» в Сергиевом Посаде», – уточнил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Помимо этого, за год будет приведено в порядок пять набережных. Из них уже открыто три.

Будет оборудовано 14 скверов, восемь детских скверов, а также 13 катков и скейт-парков.

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Строительная готовность Консультативно-диагностического центра в Ромашково достигла 56%
28 октября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Готовность консультативно-диагностического центра в Ромашково составляет 56%. Глава района Андрей Иванов, главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев и будущая руководительница центра Мария Благовская оценили работу подрядчика и отметили высокий темп строительства. В настоящее время на объекте работают 121 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
«Строительная готовность объекта уже превысила 56%. Подрядчик практически закрыл тепловой контур здания. Сейчас продолжается установка окон и витражей, ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и инженерных систем», — рассказал Иванов
После ввода в эксплуатацию Центр станет частью структуры Одинцовской областной больницы. Он сможет принимать до 350 пациентов в смену. Глава района подчеркнул, что медицинское обслуживание будет доступно для всех жителей муниципалитета по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Центр будет медицинским учреждением третьего уровня и сможет закрыть практически все потребности жителей Одинцовского округа в высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь будет установлено 6 единиц самого современного «тяжёлого» медоборудования экспертного уровня, оснащенного системами искусственного интеллекта, включая КТ, МРТ, УЗИ, аппаратуру денситометрии. Также в Центре разместится собственная лаборатория», — сообщил Иванов.
Для диагностики полученных результатов будет использоваться искусственный интеллект, что минимизирует влияние человеческого фактора и вероятность врачебных ошибок.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил о начале подбора медицинского персонала. В центре будут работать 160 врачей и около 100 медицинских сестёр.

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Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
Синоптик Шувалов: в Москве ожидается снег в три и пять сантиметров
28 октября 2024, 12:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Октябрь подходит к концу, но погода на улицах Москвы и области пока тихая. Что приготовила нам ближайшая неделя?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.

«Нас ждут постоянные скачки температуры: то взлет, то посадка. Заморозки ожидаются в среду и в ночь на пятницу. Во второй половине этих дней будет повышение температуры. Ветер со среды начнет прибавляться, и до пятницы будет весьма пронизывающим. Начнутся скачки давления», — рассказал синоптик.

Он также настоятельно порекомендовал всем поменять за ближайшие дни резину на машине, потому что прогнозируется сильный снегопад и морозы.

«Осталась последняя неделя, за которую просто необходимо сменить резинку, потому что в субботу нас ждет серьезный снегопад, и не один-два сантиметра, а три-пять. По области может быть до 10 сантиметров снега. И потом уже переход полностью в отрицательные температуры. В воскресенье большую часть дня будет 0, -3 градуса. В пятницу ожидается переход дождя в мокрый снег, а прихватит все морозом», — заявил Шувалов.

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В Мострансавто завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400
28 октября 2024, 12:22

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто успешно завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400. Электробус проходил тестирование на маршруте № 3 «Арена Химки — улица Дружбы» в Химках с июля месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время тестирования пассажиры совершили более 53 тысяч поездок на электробусе. Однако эксплуатационные испытания включали не только проверку работы машины на линии, но и оценку возможностей проведения технического обслуживания и ремонта на территории филиала компании МАП № 8 в городе Химки. Тестирование показало, что автобус успешно выполняет свои задачи.

Водители высоко оценили проходимость, плавность хода, хорошую обзорность, удобство мультиплексной системы управления основными узлами и агрегатами, а также комфортное водительское кресло. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя автоматически. Кроме того, к преимуществам машины можно отнести отсутствие шума и вибраций.

Электробус ЛиАЗ-627400 — экологически чистый транспорт, который полностью исключает вредные выбросы в атмосферу. Его вместимость составляет 85 человек. Для удобства и безопасности пассажиров электробус оснащён системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором на 360 градусов, системой климат-контроля, USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов, информационными экранами и валидаторами. Для комфорта всех категорий пассажиров в транспорте предусмотрены механическая аппарель и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на остановке).

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#человек
#московская область
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«Получать удовольствие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 октября по 3 ноября
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для всех знаков зодиака
28 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры нужно придерживаться фундаментальных и проверенных истин. Хорошо быть последовательными в самовыражении, в своих мыслях и взглядах. Не благоприятны нововведения.
В любви важно быть друг для друга друзьями и получать удовольствие от общения.

В вопросах здоровья не следует допускать интеллектуального перенапряжения. Полезно делать небольшие перерывы в работе для непродолжительного отдыха.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 28 октября по 3 ноября.

Овну удастся сконцентрироваться для выполнения серьезной работы. Он будет спокоен и практичен.

Тельцу лучше избегать лишних трат. Свои планы распределять ему надо рационально и с пользой, исключая бесполезное времяпрепровождение.

Близнецам поможет проницательность и целеустремлённость. Они способны будут всё понимать интуитивно без слов.

У Рака неделя начнётся с прилива сил. Их надо не растерять и расходовать свою энергию экономно.

Лев будет в хорошем настроении. Он со всем справится, будет доволен собой и полученными результатами.

Деве важно своевременно отдыхать и при этом сохранять трудолюбие. Её способности погружаться в деятельность и извлекать пользу будут оценены по достоинству.

Весам надо быть добрыми от души. Им благоприятно помогать близким и проявлять сочувствие.

Скорпиону нужно доводить дела до конца и верно использовать те шансы и возможности, которые ему предоставляет судьба.

Стрельцу можно порадовать себя покупками. Они его украсят и подчеркнут его достоинства.

Козерогу осмотрительность и концентрация внимания будут помогать. Ему надо проявить свой организаторский талант.

Водолею желательно быть тактичным и скромными. На этой неделе лучше не вносить кардинальных перемен в свою жизнь.

Рыбам нужно правильно пользоваться своими сильными чертами характера и достоинствами. Им важно себя хвалить и подбадривать.

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Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья
Врач Кузьменко: холестерин, содержащийся в яйцах, не так страшен
28 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/AlexPro9500

Все мы любим яйца: в разных видах и в разные приемы пищи, но вот остаются вопросы: сколько яиц в день можно употреблять, и не страшен ли содержащийся в них холестерин?
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что каждый человек должен иметь цель употребления, чтобы принести пользу конкретно своему организму.

«Если, например, человек ходит в спортзал, ему нужно много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция — желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт.

Он напомнил о существовании общей рекомендации употребления яиц, однако подчеркнул, что каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

«Общая рекомендация: 1-2 яйца в день — не больше. Но это вилами по воде. Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье. Яйца человека не убьют. Запрета на употребления яиц не существует», — объяснил врач.

По его словам, холестерин, содержащийся в яйцах и пугающий многих людей, не так уж и страшен, но здесь важно следить за своими показателями: самочувствием, внешним видом и ресурсами.

«Желток в яйцах — это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов», — сказал Филипп Кузьменко.

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