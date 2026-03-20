Российский студент оказался за решеткой из-за сторис в Telegram
В Москве студента арестовали на 20 суток за нацистскую символику в Telegram
Суд в Москве арестовал на 20 суток студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.
Молодой человек публиковал в мессенджере сторис с изображениями, на которых лица людей были закрыты символом «черное солнце». Этот же знак использовался в аватаре аккаунта.
«Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде административного ареста», — говорится в документах.Ранее сообщалось, что в Ярославле силовики пресекли мероприятие с участием лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Всего полиция задержала шестерых мужчин в возрасте от 25 до 47 лет.