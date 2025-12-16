Суд в Москве оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за игнорирование требований
Московский суд назначил компании TikTok штраф в размере восьми миллионов рублей. Поводом стало неисполнение требований российского регулятора в сфере СМИ и информационных технологий.
Как сообщает РИА Новости, суд установил, что владелец социальной сети не выполнил предписания федерального органа, осуществляющего надзор в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий.
Нарушения квалифицировали по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она предусматривает ответственность за отказ или уклонение от исполнения законных требований регулятора, адресованных владельцам онлайн-платформ и социальных сетей.
В суде уточнили, что разбирательство касалось сразу двух административных протоколов. По каждому из них судья назначил штраф в размере четырех миллионов рублей. В итоге общая сумма финансовых санкций достигла восьми миллионов рублей.
Читайте также: