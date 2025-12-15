Главу стройфирмы из Самары осудили на два года за сокрытие 66 миллионов рублей

15 декабря 2025, 18:47

Суд дал 2 года колонии девелоперу из Самары за неуплату налогов на 66 млн руб

Фото: istockphoto/OlFedv

Бывшего руководителя строительной компании из Самары приговорили к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму 66 млн рублей.