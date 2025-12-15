Достижения.рф

Главу стройфирмы из Самары осудили на два года за сокрытие 66 миллионов рублей

Фото: istockphoto/OlFedv

Бывшего руководителя строительной компании из Самары приговорили к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму 66 млн рублей.



Об этом сообщает «КП-Самара» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

По данным надзорного ведомства, с апреля 2021 года по июнь 2023-го мужчина вносил в налоговые декларации недостоверные сведения, отражая фиктивные операции с рядом контрагентов. Для этого, как уточняется, он использовал поддельные бухгалтерские документы, что позволило ему занижать налоговые обязательства.

Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в 150 тыс. рублей.

Никита Кротов

