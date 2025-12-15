В Великобритании мужчину оштрафовали на 26 тысяч из-за листа, залетевшего в рот

15 декабря 2025, 18:18

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В британском городе Скегнесс 86-летнего мужчину оштрафовали за плевок на улице. Об этом сообщает Daily Mail.





Пенсионер Рой Марш рассказал, что инцидент произошёл во время прогулки по прибрежному району в ветреную погоду. По его словам, порыв ветра сорвал лист тростника, который залетел ему в рот. Мужчина откашлялся и выплюнул его. В этот момент к нему подошли двое сотрудников муниципальных служб.



Они заявили, что стали свидетелями нарушения и выписали штраф в размере 250 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей). Марш попытался объяснить ситуацию, однако его доводы не приняли. После подачи апелляции сумму штрафа снизили до 150 фунтов (примерно 15,5 тысячи рублей), которые он и заплатил.



Супруга пенсионера призналась, что произошедшее сильно его расстроило.





«Сколько вы знаете 86-летних, которые ходят и плюют? Это грязная привычка. С тех пор мы наблюдали, как эти офицеры обращаются ко многим пожилым людям. Будто те хулиганы», — отметила она