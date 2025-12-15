В Петербурге осудили бизнесмена за хищение 23 млн на поставках для Минобороны

15 декабря 2025, 16:40

Фото: iStock/Atstock Productions

Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя Антона Бойчака к 2,5 года лишения свободы за мошенничество при поставках тактических перчаток для Минобороны. Реальный срок он отбывать не будет — его освободили в зале суда.