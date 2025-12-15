В Петербурге осудили бизнесмена за хищение 23 млн на поставках для Минобороны
Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя Антона Бойчака к 2,5 года лишения свободы за мошенничество при поставках тактических перчаток для Минобороны. Реальный срок он отбывать не будет — его освободили в зале суда.
Как сообщает объединенная пресс-службе судов Северной столицы, Антона Бойчака признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. При этом суд учёл время, проведённое под стражей, и счёл наказание полностью отбытым.
Следствие установило, что в 2022 году Бойчак убедил руководство компании «Импорт Ту Би» в своих компетенциях в сфере международной логистики и таможенного оформления. Получив информацию о планируемом госконтракте Минобороны на 120 миллионов рублей, он вышел на представителей фирмы-субподрядчика и добился перечисления аванса. Деньги поступили на счета подконтрольных ему организаций и ИП под видом фиктивных договоров.
Таким способом бизнесмен похитил 22,8 миллионов рублей. Вину он признал в полном объёме. В суде также напомнили, что ранее Бойчак уже привлекался к ответственности — в 2021 году его оштрафовали на 300 тысяч рублей за контрабанду табачной продукции.
После оглашения приговора предпринимателя освободили из-под стражи прямо в зале суда.
