«Взяли аванс и пропали»: Лоза рассказал, как мошенники обманули его с квартирой

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Ситуация с обманом Ларисы Долиной находится в центре внимания шоу-бизнеса. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что также попадался на удочку мошенников, однако заниматься его делом никто не захотел.
«Меня также обманули несколько лет назад насчет квартиры, только там другие дела были. Мне пообещали, взяли аванс и пропали. Я пришел в полицию с заявлением, а там сказали, что никто не будет заниматься этим делом, потому что подобных лежит целая пачка», — рассказал Юрий Лоза.
Музыкант выразил сожаление о том, что мошенники работают быстрее правоохранительных органов и сказал, что для борьбы со злоумышленниками нужно работать на опережение и привлекать большие специалистов.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц.
Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.
Юрий Лоза прокомментировал эту ситуацию, назвав основную причину мошенничества в России на данный момент.
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